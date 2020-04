Nuovi avvenimenti caratterizzeranno gli appuntamenti di Una vita, trasmessi in questo mese in terra spagnola. Le trame delle puntate, in onda nella settimana tra il 13 al 17 aprile in Spagna e tra un anno su Canale 5, svelano che Antonito Palacios diventerà un politico, nonostante la disapprovazione di Armando. Felipe Alvarez Hermoso, invece, sarà definito un violento dai vicini dopo alcuni furenti litigi con la moglie Genoveva Salmeron.

Una Vita: Felicia sospetta di Anabel e Camino

Le anticipazioni della soap opera, incentrate sulle puntate spagnole trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 aprile su La 1, rivelano che Laura confesserà a Genoveva di essere stata abusata da Felipe.

La Salmeron, a questo punto, deciderà di cacciare fuori di casa il marito, mentre i vicini rimarranno sconvolti dalla triste novità. Antonito, intanto, sognerà di fare il politico. Allo stesso tempo, Felicia sospetterà che sua figlia Camino stia tradendo suo marito Ildefonso con Anabel, tanto da scagliarsi come una furia contro di lei.

Genoveva e l'avvocato litigano, Armando contro la candidatura di Antonito in politica

Laura deciderà di abbandonare Acacias 38 per alcuni giorni dopo lo scandalo con l'avvocato.

Proprio quest'ultimo e Genoveva saranno protagonisti di un brutto litigio, che fortunatamente non provocherà vittime. Più tardi, la Salmeron si introdurrà in casa del marito per recuperare una bigliettino di Marcia. Susana, invece, confesserà a Jacques di aver regalato il gioiello a Rosina. Infine, Armando non vorrà che Antonito diventi un politico, in quanto non crede che abbia la stoffa per farlo.

Il Palacios entra nel partito rivale di Ramon

Dagli spoiler di Una Vita, si evince che Izem, il principe marocchino, tornerà ad Acacias 38 destando la sorpresa di Liberto, il quale credeva di essere riuscito a sbarazzarsi di lui. Qui, il giovane proporrà più soldi per avere in dote Casilda. Ildefonso, invece, rassicurerà Camino sul prosieguo delle loro nozze, nonostante capisca che tra di loro ci siano dei problemi.

Felipe, intanto, troverà alcune lettere di Marcia, tanto da capire che Genoveva è dietro la sua morte. L'Alvarez Hermoso, a questo punto, si scaglierà contro la moglie, tanto da far accorrere Marcellina ed i vicini. Antonio, invece, annuncerà alla famiglia di essere entrato in Politica, nel partito rivale del padre Ramon Palacios.

Felipe diventa cattivo con la Salmeron

Lontano da Acacias 38, Laura si recherà a far visita alla sorella malata Lorenza, mentre Genoveva chiederà l'aiuto di Velasco per meditare un piano contro Felipe. A tal proposito, quest'ultimo diventerà violento contro la moglie dopo aver ricevuto un'altra missiva da parte di Marcia.

Jose e Bellita, invece, scopriranno che Cinta è in attesa di un bambino da Emilio. Infine, i vicini assisteranno ad una nuova litigata tra la Salmeron e l'Alvarez Hermoso, che verrà definito come un pazzo. Una volta tornato a casa, l'avvocato riceverà una citazione in giudizio.