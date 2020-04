A distanza di due settimane dalla conclusione della quarta edizione del GF Vip, che ha sancito la vittoria di Paola Di Benedetto, un ex coinquilino ha fatto sapere di non aver apprezzato l’esito finale. Si tratta di Pasquale Laricchia, che ha espresso il suo pensiero sulla finalissima del Reality Show, nonostante il suo percorso nella casa più seguita dagli italiani non sia durato molto. L’ex gieffino intervistato a ‘Radio Radio’, ha sostenuto che Patrick Ray Pugliese non abbia vinto la trasmissione condotta da Alfonso Signorini per una questione di quanti seguaci ha sul web.

Il 47enne ha continuato ad elogiare il suo ex compagno di avventura dichiarando che è riuscito a viversi questa esperienza senza gossip e inciuci, e ha ribadito che avrebbe preferito che fosse stato lui a salire sul primo gradito del podio.

Pasquale rivela che avrebbe preferito che fosse stato Patrick a vincere il GF Vip

Un ex concorrente del GF Vip 4 che purtroppo ha trascorso pochi giorni nella casa di Cinecittà per essere stato eliminato nel corso della quinta puntata, nelle scorse ore ha espresso il suo parere sui protagonisti del reality.

Pasquale Laricchia che aveva già partecipato al programma condotto da Signorini nel 2003, ospitato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’ ha raccontato la sua breve avventura. Dopo aver dichiarato che gli ha fatto molto piacere far parte del cast del Grande Fratello Vip dopo 17 anni, l’ex gieffino pugliese ha sottolineato che nelle passate edizioni il televoto non avveniva tramite i social.

A questo punto il 47enne ha puntato il dito contro l’ex coinquilina Barbara Alberti, dichiarando di essere stato eliminato a causa sua poiché ha pronunciato la seguente frase nei suoi confronti: “Uno con la faccia d’assassino che se potrebbe farebbe del male alle donne”. Il Laricchia dopo aver precisato di non aver mai ricevuto le scuse dalla nota scrittrice, ha espresso il suo parere sulla trionfatrice Paola Di Benedetto.

Il vip diventato famoso proprio grazie allo show prodotto da Endemol Shine Italy, senza peli sulla lingua ha esordito: "Se ci fossero stati Paola e Patrick io avrei fatto vincere lui”. Il personal trainer per motivare il suo pensiero, ha commentato la finalissima del GF Vip affermando: “Non sempre vince quello che più risulta protagonista, a volte vince la tranquillità”. L’ex gieffino inoltre ha sostenuto che il Ray Pugliese sia stato penalizzato, perché ha meno fan rispetto alla fidanzata di Federico Rossi.

Il Laricchia si difende dalle accuse dell’ex compagna Victoria

Nel corso della lunga intervista, il Laricchia ha detto la sua anche su Antonio Zequila, dichiarando che essendo stato un giocatore pensava che fosse stato lui a trionfare nel reality.

In seguito Pasquale ha speso una lancia a favore della coppia formata da Pago e Serena, affermando che si amano davvero, e ha concluso dicendo che il cantante si sia distratto al GF Vip per non penalizzare la propria compagna. Non poteva di certo mancare da parte dell’ex gieffino un commento per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno intrapreso una relazione nella casa più spiata d’Italia. Pasquale non ha fatto delle considerazioni carine nei confronti dell’influencer siciliana e del figlio di Eleonora Giorgi, dato che ha spiegato che al Grande Fratello Vip è tutto enfatizzato, ma nonostante ciò ha augurato ai due ex coinquilini di continuare ad amarsi.

Infine Pasquale ha replicato alle accuse ricevute dall’ex compagna Victoria Pennington, che sostiene di essere stata maltrattata da lui. Il personal trainer si è difeso, affermando che quando sarà ospite di Barbara D’Urso dimostrerà che la donna che ha conosciuto nella terza edizione del reality show ha detto delle menzogne soltanto per farsi pubblicità.