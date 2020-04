Un ex protagonista indiscussa della quarta edizione del GF Vip, adesso che il reality si è concluso non ha risparmiato delle critiche nei confronti di alcuni ex compagni di viaggio. Antonella Elia nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha fatto sapere di essersi resa conto di aver commesso uno sbaglio nel programma prodotto da Endemol Shine Italy. La showgirl ha commentato il riavvicinamento che c’è stato tra lei e Patrick Ray Pugliese ad un passo dalla finale, alla seguente maniera: “Penso che abbia fatto un gioco fin dal primo momento in cui è entrato in casa.

Ho creduto alle sue scuse, ma è stato un errore”.

Antonella Elia pentita di aver perdonato Patrick

Nella giornata di venerdì 17 aprile 2020, Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip 4 ha approfittato di una diretta Instagram con un giornalista del magazine ‘Chi’ per dire come sempre tutto ciò che le passa per la testa. La nota showgirl affiancata dal fidanzato Pietro Delle Piane, ha criticato alcuni ex gieffini del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Per iniziare l’ex valletta di Mike Bongiorno ha preso di mira Paolo Ciavarro, considerandolo un campione in grado di fare soltanto grandi sguardi romantici.

A questo punto l’ex ragazza di Non è la Rai ha attaccato nuovamente Licia Nunez, dichiarando che è stata la concorrente più falsa del Grande Fratello Vip per aver programmato tutto. In seguito la Elia si è mostrata pentita del fatto di essersi riconciliata con un compagno di avventura, nel corso degli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà. Nello specifico la sesta finalista dello show ha fatto capire di essere rimasta delusa da un ex coinquilino, visto che ha affermato: “Non dovevo perdonare Patrick Ray Pugliese, è stata la più grande trappola”.

L’ex spalla di Vianello ha continuato a criticare lo storico gieffino, tornando a parlare della presunta spinta che crede di aver ricevuto da lui involontariamente. La Elia ha confidato di aver saputo grazie a Denver, che il 42enne pensava che lei avesse fatto una messinscena per farlo eliminare dal gioco. Per concludere, la showgirl è arrivata addirittura a dichiarare che il Ray Pugliese abbia fatto e detto delle cose gravi al GF Vip.

La fidanzata di Pietro Delle Piane ammette di aver esagerato al GF Vip

Antonella Elia si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche su Valeria Marini, arrivando ad affermare che le avrebbe staccato tutte le extension già quando ha fatto il suo ingresso nel reality. Riguardo al comportamento avuto da Antonio Zequila al GF Vip, invece, la Elia ha sostenuto che si è creato una realtà tutta sua. Sempre al settimanale diretto da Signorini, l’ex gieffina ha detto la sua sul rapporto con Adriana Volpe, precisando che si sono scontrate perché si rapportava con tutti i suoi nemici. Nonostante ciò, la fidanzata di Pietro Delle Piane si è detta convinta che la sua amicizia con la conduttrice continuerà anche senza la presenza delle telecamere.

Oltre a spendere belle parole nei confronti di Andrea Denver definendolo un puro, Antonella ha dichiarato che Paola Di Benedetto è adorabile, invece Aristide una brava persona. Per finire la finalista del reality di Canale 5 ancora nel mirino del gossip, dopo aver riconosciuto di aver esagerato per non essersi trattenuta, ha aggiunto di aver provato vergogna quando ha discusso con la Lessa a causa dei biscotti.