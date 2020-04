Dall'America arrivano interessanti novità per gli amanti di Beautiful, la soap opera tra le più viste in Italia e nel mondo. Le trame americane, in programma dal 20 al 24 aprile, raccontano che Flo Fulton (Katrina Bowden) rimarrà vittima di un'aggressione. La figlia di Shauna, in particolar modo, sarà tramortita dalla dottoressa Penny, che era intervenuta per sedare una lite con Sally Spectra (Courtney Hope).

Beautiful: Wyatt vittima di sensi di colpa, Flo pronta a smascherare la rivale

Le anticipazioni della soap opera americana, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile sulla Cbs, rivelano che Wyatt sarà preda dei sensi di colpa per aver cacciato Sally da causa sua.

A tal proposito, il giovane dirà a Quinn che in questo modo la Spectra e Flo non avranno più modo di litigare. Ma ecco che all'incontro interverrà Katie, la quale prenderà le difese della stilista di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), tanto da consigliare allo Spencer di farla continuare a vivere in casa sua.

Flo, nel frattempo, deciderà di mettere con le spalle al muro la rivale. La Fulton, infatti, scoprirà che Sally ha finto la sua malattia mortale per tornare insieme a Wyatt dopo aver trovato alcune prove.

Per questo motivo, la figlia di Shauna deciderà di avere un incontro la Spectra, che avrà delle terribile conseguenze.

Lo Spencer chiede consiglio a Bill

Stando agli spoiler di Beautiful, riguardanti le puntate americane in programma tra otto mesi su Canale 5, si evince che Wyatt chiederà suggerimento anche al padre sul come gestire la situazione venutasi a creare tra Flo e Sally. Il giovane, infatti, dimostrerà di essere innamorato della Fulton ma di amare ancora la Spectra, tanto da volerla aiutare nei suoi ultimi giorni di vita.

In particolare, lo Spencer chiederà a Bill cosa deve fare dopo aver scoperto che la fidanzata vuole che la stilista torni a vivere con lui. Durante la conversazione, padre e figlio discuteranno sui loro rimpianti. Se quest'ultimo sarà diviso tra due donne, il magnate ammetterà di aver spezzato la sua famiglia dopo aver baciato Brooke (Katherine Kelly Lang).

Penny mette k.o la Fulton per difendere Sally

Nel frattempo, Penny interromperà un aspro litigio tra Flo e Sally. Qui, la figlia di Shauna accuserà la dottoressa di essere complice del diabolico piano della stilista. Un'accusa, che sarà presa malissimo dalla nuova arrivata, che manderà letteralmente al tappeto la Fulton. In questo frangente, la donna e la Spectra si faranno prendere dal panico, mentre Wyatt starà per tornare a casa. Possiamo svelare, che lo Spencer non riuscirà a scoprire cos'è realmente successo alla fidanzata per colpa della due diaboliche donne.