Il Paradiso delle Signore 4 è giunto al termine della programmazione per questa stagione. Nella puntata che andrà in onda venerdì 24 aprile, Salvatore scriverà un biglietto per Gabriella, ma Agnese farà in modo che non arrivi a destinazione. Riccardo porterà avanti la sua decisione di sposare Ludovica, ma vorrebbe ancora aiutare Angela. Intanto, Lidia farà un discorso al Paradiso e Marta vedrà da lontano una donna con una neonata in braccio. Infine Gabriella andrà via con Cosimo, ignara del biglietto di Salvatore.

Il giovane tornerà a casa a pezzi per la delusione e ad attenderlo ci sarà Agnese.

Per le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Agnese nasconderà un biglietto a Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 24 aprile prevedono una puntata molto emozionante. Salvatore vorrà riallacciare il rapporto con Gabriella perché sarà sempre più convinto che è lei la donna della sua vita. Il giovane deciderà di scrivere un biglietto alla stilista, pregandolo di trascorrere la serata con lui.

L'invito sarà lasciato nell'atelier e verrà intercettato da Agnese che non lo farà leggere a Gabriella. Nel frattempo, Riccardo sarà sempre più convinto di dover sposare Ludovica, ma questo non gli impedirà di voler aiutare ancora Angela. Il giovane Guarnieri, infatti, vorrebbe che la ragazza potesse ricongiungersi con il piccolo Matteo. La Brancia non sarà ancora completamente soddisfatta perché, nonostante le nozze ormai fissate a meno di un mese, non riuscirà a perdonare Riccardo per la rottura di poco tempo prima.

Ludovica, quindi, non si lascerà scappare l'occasione per attaccare il suo futuro marito con un colpo basso sulla storia tra lui e Angela.

Secondo le anticipazioni del 24 aprile Gabriella andrà a cena con Cosimo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì rivelano che Lidia Barone terrà un discorso molto appassionato al grande magazzino. Essendo una ex partigiana, la docente riuscirà a colpire l'attenzione di tutti i presenti e dei Conti.

Mentre ascolterà l'intervento, Marta vedrà in lontananza una donna con in braccio una neonata. Nel frattempo Gabriella, inconsapevole dell'invito di Salvatore, accetterà quello di Cosimo. Quando il giovane Amato vedrà la stilista andare via dal Paradiso con Bergamini, penserà ad un tacito rifiuto e tornerà a casa distrutto dalla delusione, cercando conforto in Agnese.

Con questa puntata si concluderà la trasmissione degli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore 4. L'appuntamento su Rai 1 alle 15:40, però, continuerà con le repliche della soap milanese, dal lunedì al venerdì.