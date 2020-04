Continuano a non placarsi le polemiche che si sono scatenate al GF Vip 4, tra alcuni ex concorrenti. Nonostante il reality abbia chiuso i battenti la scorsa settimana, Luca Zocchi il marito dell’ex gieffina Fernanda Lessa, che in precedenza si era già scontrato sui social con la compagna di Sossio Aruta, continua a farsi sentire. Il tutto è partito dalle critiche che quest’ultimo ha rivolto all’ex modella brasiliana, per aver pubblicato un filmato in cui finge di pugnalarsi con delle forbici. Il calciatore napoletano non appena Luca Zocchi ha preso le difese della moglie, non è riuscito più a trattenersi rivolgendogli alcune delle seguenti parole: “Sono qui per replicare ad un matto che sta facendo di tutto per farsi notare.

Quando ero nel Grande Fratello, mi ha dato del cane, del ba****”.

Fernanda Lessa scatena una bufera sui social a causa di un video

In questi giorni una ex protagonista della quarta edizione del GF Vip, è finita al centro di una bufera mediatica. Fernanda Lessa, che nella casa più spiata d’Italia ha avuto parecchie discussioni con Antonella Elia, di recente ha fatto indignare il web. L'ex gieffina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una clip con l’intento di insegnare a fare una corretta respirazione, a tutti coloro che sono stressati a causa della quarantena.

Per spiegare il suo consiglio, l’ex modella brasiliana però ha impugnato un paio di forbici dando l’impressione di volerle puntare contro il suo stomaco. Il video della moglie di Luca Zocchi in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social ed è stato criticato aspramente. Numerosi utenti hanno puntato il dito contro l’ex gieffina facendole notare che il suo gesto seppur fatto con ironia, potrebbe essere interpretato male dai bambini.

La Lessa ha fatto rimanere soprattutto sconvolto il suo ex coinquilino Sossio Aruta, che insieme alla compagna Ursula Bennardo ha considerato di cattivo gusto ciò che ha fatto la sudamericana. A questo punto ad intervenire in difesa della showgirl ci ha pensato il marito Luca Zocchi, che attraverso delle storie su Instagram ha replicato al fatto che il calciatore napoletano abbia sostenuto che lui e sua moglie siano in cerca di visibilità.

L’ex organizzatore di eventi, dopo aver sottolineato che proprio Sossio e Ursula dopo essersi messi insieme a Uomini e Donne hanno continuato a partecipare ad altri programmi per mettersi in mostra, ha affermato di non dire tutto ciò che pensa per non essere offensivo.

Sossio replica a Luca Zocchi per le critiche che ha rivolto a lui e alla sua compagna

Nelle scorse ore Sossio Aruta, non ha perso tempo per replicare alle critiche ricevute dal marito di Fernanda Lessa. Il calciatore campano ha difeso sia la sua compagna Ursula sia la trasmissione condotta da Maria De Filippi, facendo venire alla luce dei retroscena del passato.

In particolare il 49enne è arrivato a dichiarare che non è la prima volta che Luca Zocchi, usa degli appellativi poco carini nei suoi confronti. L'ex gieffino ha attaccato il marito dell’ex modella brasiliana, dicendo che sarebbe da denunciare. Lo sfogo di Sossio è proseguito alla seguente maniera: “Mi fai cosi pena che lascio perdere. Io vado fiero del fatto di aver conosciuto la mia compagna in un grande programma che si chiama Uomini e Donne. Pensa alla tua compagna con il video che ha pubblicato in cui ha delle forbici con cui si vuole infilzare. Dio prima li fa e poi li accoppia”. Per terminare l’ex cavaliere del trono over, dopo aver elogiato la madre di sua figlia, è arrivato addirittura a sostenere che Fernanda Lessa e il marito non stanno bene con la testa, e che si tratta di due persone pericolose.