L'appuntamento con Una Vita, la seguitissima TV Soap pomeridiana di Canale 5 ritornerà in onda a partire dalla prossima settimana con nuovi episodi imperdibili, nel quale avverrà un salto temporale. Le trame delle puntate trasmesse dal 20 fino al 24 aprile 2020 rivelano che Felipe Alvarez Hermoso, dopo la morte di Clelia, cadrà nel vizio dell'alcol e frequenterà delle cortigiane. Samuel Alday, invece, ritornerà in paese con Genoveva Salmeron, ovvero la sua nuova moglie. Lucia Alvarado sarà sposata con Eduardo Torralba, e mamma del piccolo Mateo.

Gli spoiler di Una Vita, settimana 20-24 aprile 2020: Felipe cade nel vizio dell'alcol, Ramon in prigione

Nel dettaglio, infatti, le trame dei nuovi episodi di Una vita che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 20 aprile rivelano che Lucia penserà che Telmo abbia trasferito tutto il denaro dei Marchesi di Valmez sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente, ragion per cui l'Alvarado si preparerà per lasciare la cittadina iberica. Purtroppo, dopo aver avuto una discussione con Ramon, Celia cadrà dalla vetrata dell'abitazione del Palacios morendo all'istante.

A proposito, vicino al corpo esamine della donna verrà ritrovato un coltello. A questo punto gli spettatori assisteranno a un salto temporale di ben dieci anni, dove scopriranno che Ramon ha passato tutto questo lasso di tempo in prigione dopo essere stato incolpato del decesso della signora Alvarez Hermoso. Felipe, invece, cadrà nel vizio dell'alcol e frequenterà delle cortigiane. E poi ancora gli spoiler delle puntate di Una Vita, fino a venerdì 24 aprile, rivelano che Lolita diventerà la proprietaria di un emporio di generi alimentari.

Fabiana e Servante saranno i titolari dell'albergo Buena Noche, fabbricato dove c'era prima la sartoria di Susana, la quale sarà in pensione. In più, anche La Deliciosa lascerà posto a Il Nuovo secolo XX, un ristorante che verrà gestito da Cosimo, Emilio e Felicia Pasamar, mamma dei due giovani.

Samuel vuole recuperare il rapporto con Lucia

In più, ci saranno anche delle novità che riguarderanno altri beniamini della soap.

Infatti, Jacinto diventerà il nuovo portiere del condominio di Acacias 38, dopo essere diventato il marito di Marcellina, colei che gestirà il banchetto dei fiori che apparteneva a Fabiana. Intanto, tra le molteplici novità, Antonito deciderà di mettere in vendita la casa di suo padre, ragion per cui nel quartiere arriveranno la cantante Bellita Del Campo, il consorte Jose Miguel Dominguez e la cameriera Arantxa. Casilda fingerà di essere una donna ricca davanti a un agente del municipio, mentre Rosina e Liberto faranno finta di essere servi. Nel frattempo, Samuel ritornerà in paese con Genoveva Salmeron.

In seguito, L'Alday proverà a recuperare il suo rapporto con Lucia, la quale si è sposata con Eduardo, un uomo ammalato è molto cinico. A tal proposito, l'Alvarado è diventata anche mamma del piccolo Mateo.

Il matrimonio tra Eduardo e Lucia non è rose e fiori

Sempre le anticipazioni di Una Vita raccontano che Ursula sarà assunta da Lucia per fare da istitutrice a suo figlio. Intanto, Jose Miguel cercherà un metodo per far in modo che Bellita non capisca che gli spagnoli si sono scordati di lei, dopo che ha vissuto per vent'anni in Argentina. Per questo motivo, Dominguez chiederà ad alcuni uomini di applaudirla tutte le volte che scenderà in strada.

La Del Campo inizierà ad avere alcuni sospetti, ragion per cui metterà sotto interrogatorio Arantxa, la quale sarà a conoscenza del piano del suo padrone. Nel frattempo, le vicine non saranno per niente disposte ad accettare la presenza di Genoveva, in quanto la considerano poco signorile e non tanto abituata alle buone regole di comportamento. A questo punto la Salmeron, stufa delle occhiate di disaccordo delle altre donne a capo di Felicia e Susanna, comunicherà a Samuel che non si farà mettere i piedi in testa così facilmente. D'altro canto, si scoprirà che il matrimonio tra Eduardo e L'Alvarado non è tutto rose e fiori.

Per finire, Bellita e Jose Miguel parleranno di Cinta, la loro unica figlia che studia in uno stimato collegio per sole femmine.