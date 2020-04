Nonostante la quarta edizione del GF Vip abbia salutato i telespettatori da più di due settimane, continua la guerra tra due ex concorrenti. Nelle scorse ore, Sossio Aruta ospitato nella trasmissione ‘Non succederà più’, è tornato ad attaccare pesantemente il rivale Antonio Zequila, definendolo egocentrico e scorretto per averlo screditato. L’ex cavaliere del trono over per l’ennesima volta ha ribadito che l’attore dovrebbe chiedergli scusa pubblicamente per le offese che gli ha rivolto, e non attraverso Instagram o sui giornali.

Sulla promessa fatta dal 56enne nel caso lui avesse vinto il Reality Show, il compagno di Ursula Bennardo invece ha detto di non averci creduto affatto. Il calciatore napoletano ha infatti dichiarato: “Se avessi vinto io non penso che avrebbe lasciato il mondo dello spettacolo”. Sempre nel corso della lunga intervista, il terzo finalista ha avuto qualcosa da ridire anche su Fernanda Lessa, sottolineando di non averci mai litigato quando si trovavano nella casa di Cinecittà. Sossio ha quindi motivato gli scontri avuti con l’ex gieffina una volta uscito dal programma, affermando di essere venuto a conoscenza delle critiche ricevute sui social da suo marito Luca Zocchi.

Sossio disposto a partecipare a ‘Pechino Express’ con Zequila solo se riceverà le scuse dell’attore

Uno dei finalisti del GF Vip 4, da quando è tornato alla vita di tutti i giorni, non perde l’occasione per attaccare un ex compagno di avventura. Ieri pomeriggio, sabato 25 aprile 2020, Sossio Aruta ai microfoni di ‘Radio Radio’ precisamente nella trasmissione ‘Non succederà più’ si è lamentato del fatto di non aver ancora ricevuto le scuse di Antonio Zequila.

Quest’ultimo, nel corso della finalissima del reality ha sostenuto che Sossio non abbia pagato gli alimenti ai suoi primi due figli. Dopo aver dichiarato che arrivare sul podio del Grande Fratello Vip è stata una grande soddisfazione, il calciatore campano ha puntato il dito contro il 56enne con cui si è scontrato diverse volte nello show. Il compagno di Ursula Bennardo ha pronunciato le testuali parole: “Scuse non arrivate, e si è pure proposto di fare Pechino insieme”.

L’ex cavaliere del trono over ha detto la sua anche sulla promessa fatta dal suo ex coinquilino che aveva affermato che sarebbe sparito dalla televisione se fosse stato lui a trionfare nel programma condotto da Signorini. Oltre a dichiarare di considerare Zequila un chiacchierone e una persona di basso livello, Sossio ha criticato anche gli atteggiamenti che l’attore ha avuto nella casa di Cinecittà: “Lui è entrato l’8 gennaio e tutti se lo ricordano per gli strafalcioni con Adriana Volpe. Gli è tornato tutto contro, ha fatto una pessima figura”. A questo punto, il terzo finalista del GF Vip ha ribadito di star ancora aspettando le scuse di Zequila e ha aggiunto che, pur avendogliele fatte tramite qualche intervista o sui social, non le accetta.

Sempre intervistato da Giada Di Miceli, l’ex gieffino si è espresso anche sull’intenzione dell’attore partenopeo di voler partecipare a Pechino Express con lui, dicendo che quando faranno pace accetterà volentieri l’invito.

Aruta dichiara di non essersi mai scontrato con la Lessa al GF Vip

In seguito, il 49enne ha invitato il vip ad essere più umile, e ha fatto sapere che al GF vip non è andato d’accordo nemmeno con Licia Nunez, Fernanda Lessa, e Teresanna Pugliese. A proposito di quest’ultima, il calciatore campano ha dichiarato che lui e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno iniziato a scontrarsi a causa di una differenza di accenti e ha aggiunto di reputarla una persona aggressiva.

Inoltre, il terzo finalista del Grande Fratello Vip, dopo aver raccontato di essersi dovuto difendere da diverse accuse, ha chiarito la sua posizione su Fernanda Lessa. Quest’ultima, a detta di Sossio Aruta, nella casa più spiata d’Italia era sempre assente perché dormiva di continuo. Sossio, dopo aver sottolineato di non aver mai discusso con la brasiliana nel programma condotto da Signorini, ha aggiunto che la sua compagna l’ha difeso dagli attacchi del marito dell’ex gieffina. Sulle imitazioni fatte al GF Vip all’ex modella sudamericana invece, Aruta ci ha tenuto a precisare di non averla mai offesa, rivelando che il suo obiettivo era soltanto quello di far divertire gli altri compagni di gioco.

Infine, Sossio ha detto la sua anche sulla vincitrice Paola Di Benedetto, sostenendo che, pur essendo stata molto riservata, abbia trionfato grazie al fidanzato Federico Rossi che ha tantissimi fan.