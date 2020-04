Un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip continua a catturare l’attenzione del gossip, sicuramente per le frecciatine che non smette di lanciare alla rivale Antonella Elia. Nelle scorse ore però, Fernanda Lessa ha rivelato di aver vissuto delle ore di preoccupazione per il suo compagno per un incidente mentre faceva manutenzione sulla moto. Per la precisione l’ex modella sudamericana attraverso un post pubblicato su Instagram ha raccontato che suo marito Luca Zocchi la notte scorsa è stato soccorso tempestivamente dalla croce rossa, dopo aver avuto un incidente in casa.

L’ex gieffina che di recente ha svelato di voler condurre un programma di moda, inoltre ha immortalato proprio il momento in cui il suo amato ha ricevuto le cure del caso, spendendo delle belle parole nei confronti dei soccorritori. La showgirl brasiliana oltre a tranquillizzare i suoi seguaci sulle condizioni di salute attuali di suo marito precisando che non ha subito danni, ha chiarito le dinamiche di quanto accaduto. La Lessa si è espressa sull’infortunio del suo compagno alla seguente maniera: “Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione”.

Fernanda Lessa si sfoga sui social per l’infortunio di suo marito

Nella giornata di ieri giovedì 23 aprile 2020, un ex concorrente del GF Vip 4 ha raccontato a tutti coloro che la seguono di aver vissuto degli attimi di vero terrore. Fernanda Lessa attraverso i social ha fatto sapere che suo marito ha fatto i conti con un grave incidente domestico, al tal punto che è stato necessario l’intervento della croce rossa italiana.

Stando a quanto si evince dal post che l’ex gieffina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per rassicurare i suoi fan, Luca Zocchi stava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi del mezzo senza indossare gli occhiali di protezione. A quanto pare una scintilla o qualche frammento avrebbe creato alcuni problemi alla vista dell’uomo, visto che subito dopo è stato soccorso dai medici.

Nello scatto condiviso dalla Lessa si vedono alcuni uomini muniti di tute e dispositivi di protezione, intenti a curare il marito dell’ex modella.

L’ex gieffina ringrazia i medici che hanno soccorso Luca Zocchi

La brasiliana ha quindi ringraziato pubblicamente gli operatori sanitari per il loro tempestivo intervento nonostante siano molto impegnati, inserendo il seguente pensiero nella didascalia della foto: “Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite croce rossa italiana per aver soccorso mio marito in mezzo una pandemia”. Per finire la Lessa dopo essersi complimentata ancora una volta con i medici definendoli degli 'angeli notturni', ha dato dimostrazione che suo marito sta bene dopo la spiacevole disavventura.

Non appena non sono mancati tanti commenti di auguri di pronta guarigione per Luca Zocchi, c’è stata la replica dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip. Fernanda Lessa ha condiviso degli scatti in alcune storie, che la ritraggono nel letto della sua casa proprio in compagnia del suo amato e ha scritto: “Dopo una notte caotica ci vuole un riposino”.