Torna lo spazio quotidiano dedicato a Il Paradiso delle Signore. Il 27 aprile è stato mandato in onda l'ultimo episodio disponibile della TV Soap, ma la Rai, invece di lasciare il suo pubblico orfano dell'appuntamento giornaliero, ha deciso di trasmettere le repliche degli episodi della quarta stagione. La programmazione sarà la stessa: dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30 su Rai1.

Nella puntata del 28 aprile si assisterà al ritorno di Gabriella, partita precedentemente per Parigi, alle preoccupazioni di Nicoletta riguardo al regalo di Riccardo e ai preparativi del matrimonio di Vittorio e Marta.

Ecco, nel dettaglio, quali saranno gli eventi che caratterizzeranno l'episodio di martedì 28 aprile di Il Paradiso delle signore.

Gabriella viene accolta con gioia al Paradiso

La replica della prima puntata di Il Paradiso delle signore, in onda il 28 aprile rivela il ritorno di Gabriella (Ilaria Rossi). La ragazza scenderà da un taxi che si fermerà proprio davanti al Paradiso. Ella, durante il suo viaggio a Parigi, ha avuto modo di lavorare in una maison di grandissimo prestigio e di accumulare molta esperienza, che le sarà di grandissimo aiuto per il futuro della sua carriera.

Tutte le 'Veneri' saranno felicissime di rivederla e l'accoglieranno con immensa gioia. Gabriella avrà modo di fare anche la conoscenza di una nuova commessa di nome Marina e della capo-commessa Francesca.

Cesare e Nicoletta tornano dalla luna di miele

Il 28 aprile andrà in onda la replica del 1°episodio di Il Paradiso delle signore. Durante la puntata si assisterà, anche, al ritorno di Cesare e Nicoletta.

I due, infatti, erano precedentemente partiti per il loro viaggio di nozze. La ragazza, però, dovrà mandare giù una difficile scoperta: durante la sua assenza, Riccardo le ha regalato un dono per la sua piccola Margherita. Questo gesto scuoterà nel profondo la donna, che, alla fine, deciderà di non accettare l'offerta e di riconsegnarla al mittente.

Intanto, Gabriella apparirà molto cambiata, dopo aver trascorso così tanto tempo lontano dal Paradiso.

Il Paradiso delle signore, trama del 28 aprile: Agnese è in attesa di accogliere suo nipote Rocco

La trama dell'episodio del 28 aprile di Il Paradiso delle signore svela che Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) continueranno a organizzare il loro matrimonio. Le cose non andranno tutte per il verso giusto, infatti i due si troveranno a dover affrontare degli ostacoli, ma Adelaide darà il suo contributo per aiutare nei preparativi della cerimonia.

Evento fondamentale della puntata sarà l'incontro tra Gabriella e Salvatore.

Si tratterà di un momento carico di dolcezza, vista la lontananza che li ha separati per molto tempo. In quel momento sarà presente anche Agnese. La donna apparirà molto agitata e tesa per due cause principali: la consegna inaspettata di un telefono da parte di Tina e l'arrivo di suo nipote Rocco (Giancarlo Commare).