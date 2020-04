Un ex protagonista del GF Vip 4, dopo aver concluso il suo percorso nella casa di Cinecittà oltre ad esprimere il proprio parere sui compagni di avventura in un’intervista, ha fatto un appello sui social. In particolare Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo, nelle scorse ore tramite i loro profili Instagram hanno annunciato di aver subito un 'presunto furto d’identità'. Forse a causa della popolarità acquisita grazie alla partecipazione al reality condotto da Signorini, la tranquillità del calciatore campano è stata messa a dura prova.

A detta dei due ex volti di ‘Uomini e Donne’, delle persone e non una semplice fanpage, si starebbero divertendo a sfruttare in modo illecito il loro nome. A segnalare il grosso problema è stata Ursula, chiedendo a tutti i suoi follower e a quelli di Sossio un enorme favore, ovvero di aiutare lei e il suo compagno a far bloccare i profili falsi.

Sossio e Ursula svelano ai loro fan che ci sono profili falsi a loro nome

Sossio Aruta, il terzo finalista del GF Vip 4 nonostante il Reality Show sia terminato è ancora al centro del gossip.

Di recente l’ex gieffino ha catturato l’attenzione di chi lo segue sui social, facendo una disperata richiesta con la compagna Ursula Bennardo. Quest’ultima e il calciatore campano hanno fatto sapere ai loro seguaci di essere in difficoltà, di star facendo i conti con una vera e propria infrazione a loro discapito. Per la precisione è stata l’ex dama del trono a rendere noto il fatto che qualcuno si stia servendo del suo nome e di quello del suo amato su Instagram, pronunciando le seguenti parole: "Vi devo chiedere un enorme favore, c’è un profilo che si spaccia per me e Sossio.

Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio". Sempre attraverso il video condiviso in una diretta, i due ex volti della trasmissione condotta da Maria De Filippi hanno sottolineato che sporgeranno una denuncia e di aver raccolto già tutto il materiale utile. Lo sfogo della compagna di Aruta è proseguito alla seguente maniera: “Fingono e promettono lavoro. Nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo.

Altra gente potrebbe essere presa in giro". Successivamente la Bennardo dopo aver ringraziato tutti coloro che l’hanno aiutata con la speranza di poter risolvere al più presto questa situazione, ha concluso dicendo che non bisogna mai farsi imbrogliare, ed accertarsi che il profilo con cui si interagisce sia davvero reale.

Aruta dopo il GF Vip vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi

Intanto Sossio Aruta, oltre a raccontare l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip nel corso delle interviste, di recente ha ripercorso anche la sua carriera iniziata nel 1988. L’ex gieffino ai microfoni della ‘Gazzetta dello sport’ ha dichiarato che adesso vive a Taranto, e scarica le cassette di frutta e verdura in un supermercato.

Riguardo al suo lavoro attuale, il calciatore campano pur essendo ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti ha sottolineato di non vergognarsi affatto. Il 49enne dopo aver precisato di non aver mai perso la passione per il calcio, ha svelato uno dei suoi desideri. Il terzo finalista del reality show condotto da Signorini, si è espresso su ciò che vorrebbe fare in futuro in televisione dichiarando: “Il mio sogno è L’isola dei famosi. Un mio pallino da sempre. Poi mi piacerebbe allenare”.