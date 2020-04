La difficile situazione in cui versa il mondo a causa dell'emergenza sanitaria, ovviamente ha sconvolto anche gli ex protagonisti del GF Vip 4, che ha salutato il pubblico l’8 aprile 2020. Soprattutto a rimanere spiazzati dalla dura realtà che c’è fuori dalla casa più spiata d’Italia, sono stati i finalisti del Reality Show. Tra questi c’è Sossio Aruta, che nelle scorse ore ha fatto sapere tramite instagram ai suoi fan ciò che ha provato prima di tornare alla normalità. L’ex gieffino, che ha sfiorato il podio pur avendo preso parte al cast dei concorrenti in ritardo, ha ricordato il percorso fatto sotto i riflettori delle telecamere e l’impatto con l’argomento dell’emergenza sanitaria mondiale.

Dopo essere stato grato al pubblico per avergli consentito di arrivare in finale, il calciatore campano ha affermato: “Mi mancava il mio amore Ursula, la nostra principessa ed i miei figli Daniel e Diego”.

Sossio Aruta confessa di essere stato destabilizzato al GF Vip

Dopo poco più di una settimana dalla fine della quarta edizione del GF Vip, l’ex gieffino Sossio Aruta ha confessato le sensazioni provate quando si trovava nella casa di Cinecittà con un lungo post su Instagram. Il calciatore napoletano per iniziare ha rivelato ai suoi fan di aver vissuto un’esperienza indimenticabile, e ricca di emozioni.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuto consentendogli di arrivare terzo nel programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex cavaliere del trono over ha aggiunto che sarà per sempre una persona umile. A questo punto il 49enne, si è confessato rivelando di non essere stato sempre di buon umore durante la permanenza nella trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy. A tal proposito, l'ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha dichiarato di aver sentito la mancanza della compagna Ursula Bennardo, della loro bambina Bianca, e dei figli Daniel e Diego.

Sossio ha proseguito facendo sapere di aver provato tanta adrenalina insieme ai suoi ex compagni di viaggio, a causa della tragica notizia dela pandemia. L’ex gieffino ha continuato a sfogarsi, pronunciando le testuali parole: “Purtroppo siamo stati destabilizzati. Ho sofferto tanto non sapendo cosa stava accadendo realmente e se i miei amori avessero bisogno di me”. Infine, però, il terzo finalista del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere riuscito a resistere nel reality grazie agli aggiornamenti che gli dava la sua amata.

Il compagno di Ursula Bennardo sbotta su Instagram contro il marito della Lessa

Sempre in questi giorni, sono volate parole grosse tra Sossio Aruta e il marito di un’altra protagonista indiscussa del GF Vip 4. A far perdere la pazienza al calciatore campano è stato Luca Zocchi, che ha preso le difese della moglie Fernanda Lessa finita al centro di una bufera per aver condiviso un video inopportuno su Instagram. L’ex organizzatore di eventi ha replicato al fatto che l’ex gieffino abbia sostenuto che lui e sua moglie stiano facendo di tutto per apparire, affermando: “La visibilità sinceramente da una coppia che si è messa insieme al Trono Over, che si è cornificata a Temptation Island, che appena è arrivato un nascituro l'hanno portato in tutti i salotti televisivi.

Sinceramente non può fregarcene di meno”. Sossio dopo essere stato criticato dal marito dell’ex modella brasiliana, ha risposto pur non nominandolo direttamente. Sossio oltre a sottolineare che Luca Zocchi l’ha offeso anche quando era nella casa di Cinecittà, ha detto senza mezzi termini: “Fenomeno da quattro soldi, io vado fiero di essermi conosciuto con Ursula in un grande programma, condotto da una grande signora che si chiama Maria De Filippi”. Per concludere, il 49enne ha speso delle parole di stima nei confronti della propria compagna, definendola una grande donna che sui social trasmette soltanto dolcezza e amore.