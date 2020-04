L'allieva 2 torna in replica domenica 26 aprile. La serie di successo con protagonisti Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, e Claudio interpretato da Lino Guanciale, continuerà a raccontare la tormentata storia d'amore tra i due e le varie intromissioni del nuovo PM, Sergio Einardi il tutto mentre i tre sono intenti a studiare i vari casi che li coinvolgono in qualità di medici legali. I due episodi che andranno in onda la prossima domenica saranno: "Una lunga estate crudele" e "Controvento".

Una serie di successo anche in replica

La seconda puntata inedita de 'L'allieva 2' è stata trasmessa in tv il 1° novembre del 2018. Quella in replica invece torna in tv domenica 26 aprile su Rai 1, in prima serata. La puntata sarà composta dal terzo e quarto episodio. Alice e Claudio cominceranno ad indagare sulle cause della morte di un regista teatrale ma al contempo crescerà la tensione tra lui ed Einardi. La Allevi alla fine capirà che il motivo della guerra tra i due riguarda proprio lei.

Sergio e Claudio in lotta per il cuore di Alice

Nella seconda puntata entrerà nel vivo la rivalità tra il medico legale, Claudio Conforti, e il nuovo PM, Sergio Einardi. I due cominceranno a farsi la guerra perché entrambi interessati a conquistare la giovane e brillante Alice Allevi. Einardi, da poco in città, starà sempre a stretto contatto con la donna e nel secondo episodio, dal titolo Controvento, la bacerà.

Alice catalogherà l'episodio come un incidente ma l'uomo la spiazzerà facendole capire di essere molto interessato a lei. Alice confesserà l'accaduto alla sua amica Lara e Conforti ascolterà in maniera casuale la loro conversazione. Nel secondo episodio invece si darà spazio ad una serie di situazioni che finiranno per compromettere la nuova intesa nata tra i due. Alice, infatti, dopo aver frequentato per un po' l'uomo, deciderà di tornare sui suoi passi accusandolo di non prendere il loro rapporto con la dovuta serietà.

Gli affari di cuore continueranno ad intrecciarsi inevitabilmente con le questioni lavorative e la posizione di Alice diventerà sempre più scomoda. Questa nuova relazione finirà anche per riaccendere vecchi rancori tra Claudio e Sergio che cominceranno una vera e propria guerra per la conquista del cuore di Alice. La donna incuriosita dallo strano comportamento di rivalità tra i due, comincerà ad indagare sul loro passato e con sorpresa scoprirà che molti anni prima Einardi esonerò Conforti da un'importante indagine. Claudio infine chiederà scusa alla donna per il suo comportamento degli ultimi tempi e le confesserà di voler diventare il nuovo direttore dell'istituto di medicina legale.