A distanza di una settimana L'Eterno Riposo recitato in diretta da Barbara D'Urso con Matteo Salvini continua a dividere l'opinione pubblica. Attraverso un'intervista per Il Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione anche Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai senza troppi peli sulla linga, ha ammesso di pregare perché finiscano queste preghiere.

Durante l'intervista il conduttore de 'I Fatti Vostri' ha ammesso, che in questo momento è davvero difficile portare avanti un programma. Dopo l'addio momentaneo di Paolo Fox e della banda musicale, Magalli è rimasto davvero solo.

A tal proposito il presentatore televisivo ha ironizzato: "Ho tre giacche nel camerino. Chi va in crisi sono le donne, io al massimo mi devo tagliare i capelli".

Magalli commenta l'atteggiamento della d'Urso

Nel corso dell'intervista, Giancarlo Magalli ha detto la sua sulla preghiera di Barbara d'Urso e Matteo Salvini a Live - Non è la d'Urso. Il conduttore senza scomporsi più di tanto, ha tagliato corto sull'argomento: "Prego che cessino queste preghiere". Per chi non avesse seguito la vicenda, la conduttrice Mediaset è stata duramente criticata per aver pregato in diretta televisiva.

Secondo Magalli, in questo momento ci sono ben altri problemi di cui occuparsi. Ad esempio una volta terminata la pandemia, l'Italia si troverà ad affrontare il problema della crisi economica: "Saranno altri guai".

Giancarlo Magalli per spiegare meglio il suo pensiero, ha affermato: "E' come avere il cancro e guarire: metti in ordine i valori, capisci quali sono le priorità".

Adriana Volpe, Magalli deposita l'ascia di guerra

Durante l'intervista al presentatore televisivo romano, non è mancata l'occasione di parlare di Adriana Volpe. Come è ormai noto Giancarlo Magalli e l'ex gieffina hanno condotto per molti anni I Fatti Vostri.

La scorsa stagione, però, i due sono letteralmente scoppiati dal punto di vista artistico. A tal proposito Magalli ha fatto chiarezza sul rapporto che ha oggi con la conduttrice trentina: "Ormai sono passati diversi mesi".

Il diretto interessato ha spiegato, che entrambi avevano un carattere forte che non poteva più andare bene insieme. Tuttavia Magalli si è detto pronto ad una rappacificazione, poiché vorrebbe semplicemente chiudere la vicenda.Giancarlo Magalli ha riferito a Il Fatto Quotidiano, che ad oggi non ha alcun senso tornare a scontrarsi in una sede di tribunale. Infine il presentatore Rai ha concluso l'intervista, spezzando una lancia a favore di Adriana Volpe visto il momento delicato che sta attraversando per via della scomparsa prematura del suocero.