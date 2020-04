Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. Ormai la notizia del ritorno di fiamma tra i due era ufficiale. Solo sabato scorso Giulia e Andrea hanno inviato a Verissimo due video messaggi per raccontare la loro quarantena a Roma, a casa della famiglia dell'influencer. Eppure, mancavano sui social ancora immagini o video dei due.

Nelle scorse ore, però, i Damellis hanno deciso di fare una sorpresa ai fan. Andrea Damante, infatti, ha pubblicato tra le storie del proprio account Ig un video in cui si mostra insieme alla De Lellis mentre fanno sport, con Andrea che tiene teneramente sulle spalle Giullia.

Il video è stato accompagnato dalla scritta 'GDL per lo sport'. In visibilio i tantissimi fan della coppia che sui social hanno espresso la felicità per il ritorno sulla scena dei Damellis.

Giulia e Andrea, il primo video dei Damellis

Per settimane si sono susseguite voci sul loro ritorno di fiamma, eppure Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno evitato di rilasciare qualsiasi indiscrezione al riguardo. Nell'appuntamento pomeridiano di Verissimo di sabato scorso sono stati mandati in onda i due video messaggi inviati da Giulia e Andrea per raccontare la loro quarantena.

Nessuna dichiarazione di coppia e nessuna ripresa video insieme. Il dj veronese aveva dichiarato di essere a Roma in piacevole compagnia e lo sfondo era il medesimo di quello nel video della De Lellis. Insomma, ormai era ufficiale. Nei giorni scorsi, poi, Damante avrebbe pubblicato una storia instagram in cui riprendeva Giulia, ma l'aveva subito cancellata. Che si tratti di un errore o meno, poco importa.

Oggi Andrea ha deciso di uscire allo scoperto e ha condiviso una ennesima storia, questa volta senza cancellarla. Nel video, che riporta la descrizione 'GDL per lo sport' si può vedere Andrea tenere in spalla Giulia, mentre i due svolgono il loro allenamento quotidiano. Il tutto a ritmo di musica, mentre scorrono le parole della canzone di Tommaso Paradiso: 'No, non avere paura".

La gioia dei fan sui social

Pubblicando il video Ig sul loro allenamento e riprendendosi insieme a Giulia, Andrea Damante mostra di non interessarsi alle critiche che la coppia sta ricevendo in questo periodo. Il romantico video pubblicato da Damante è diventato subito virale sui social e i fan dei Damellis sono andati da subito in visibilio. Su Twitter l’argomento è già in tendenza e su Instagram in tanti hanno espresso la propria felicità per il ritorno di coppia, condividendo il video che ritrae insieme i Damellis. "Sono bellissimi". "Finalmente, io ci credo nel destino". "Ce l'abbiamo fatta, i Damellis sono tornati".

Sono solo alcuni dei commenti che i fan stanno scrivendo sui social. Non sono mancate, però, le critiche nei confronti della coppia da parte di chi li accusa di voler fare solo business sulla loro storia.