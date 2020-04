Gli spoiler della famosa telenovela Il Segreto prospettano diverse novità per i fan affezionati. Nella puntata 2166 che andrà in onda sabato 18 aprile, Carolina Solozabal, interpretata dall'attrice spagnola Berta Castañé, vorrà che Pablo confessi a Don Ignacio il loro amore segreto: il ragazzo ci proverà ma non ci riuscirà. Frattanto Raimundo Ulloa tornerà a Puente Viejo dopo molti anni, ma senza Francisca Montenegro, poiché avrà ormai perso le tracce della donna.

Il Segreto spoiler: Carolina turbata con Pablo

Nella nuova puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 18 aprile, Raimundo Ulloa tornerà in paese e andrà a trovare Marcela, alla quale confiderà che dopo il trasferimento a Parigi, ha sentito molto la mancanza della sua vecchia vita a Puente Viejo. Marcela, invece, racconterà all'uomo che suo marito Matias ha trascorso un periodo in prigione, poiché è stato condannato per ammutinamento e ribellione. Successivamente, la donna rivelerà di aver ricevuto una particolare lettera, nella quale c'era scritto che il marito aveva ricevuto l'amnistia, ma da allora non ha più avuto notizie dell'uomo.

Nel frattempo, Don Ignacio sarà notevolmente fiero del coraggio avuto dal giovane Pablo durante il sequestro dei rivoluzionari e continuerà a tesserne le lodi. Pablo, invece, sarà desideroso di confessare a Don Ignacio il forte amore che prova per la figlia Carolina, ma non ci riuscirà. Successivamente Carolina sarà assai turbata per il fatto che il suo amato non abbia ancora parlato a suo padre, così lo rimprovererà e pretenderà che Pablo confessi il loro segreto prima di partire per il militare.

Marta vuole rimandare il viaggio a Bilbao

Rosa Solozabal si recherà presso la biblioteca del paese e incontrerà il giovane Adolfo: quest'ultimo farà di tutto per attirare l'attenzione della ragazza e mostrerà tutto il suo fascino. In seguito, Marta non sarà pronta a trasferirsi a Bilbao e chiederà a suo padre Don Ignacio di rimandare il viaggio, mettendo come scusa la situazione politica assai negativa del paese.

Solozabal accetterà l'idea della figlia e sarà molto felice di ritardare il trasferimento. Più tardi Tomas avviserà sua madre la Marchesa e suo fratello Adolfo dell'arrivo imminente di Raimundo Ulloa. La nobildonna sarà assai felice della notizia e racconterà ai figli che sarebbe contenta se l'uomo fosse tornato per riprendersi la sua Villa, poiché non aspetta altro che la famiglia Solozabal sia cacciata dall'abitazione. Poi la Marchesa de los Visos si recherà insieme ai suoi figli presso la piazza del paese per ringraziare Dio, per il fatto che il sequestro si sia risolto al meglio, così la nobildonna deciderà di fare una donazione a Don Filiberto.

Infine, Tomas non farà altro che guardare la giovane Rosa, ma Adolfo se ne accorgerà subito.