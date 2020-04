Ieri, venerdì 17 aprile, i fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ottenuto quello che aspettavano da tempo: i ritrovati piccioncini si sono mostrati per la prima volta insieme sui social network in un video che è diventato virale. Se da un lato sono tantissimi i ragazzi che hanno gioito per il primo filmato con protagonisti i "Damellis", dall'altro c'è chi non è riuscito a non fare delle pungente ironia soprattutto sull'ennesima possibilità che l'influencer ha deciso di dare all'ex fidanzato.

Il video di Giulia De Lellis e Damante insieme è virale

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ormai cosa certa: dopo aver lasciato parlare i curiosi e le riviste di Gossip per più di un mese, i due ex di Uomini e donne hanno deciso di uscire allo scoperto con un video che in poche ore è diventato virale.

Nelle Instagram Stories del dj, infatti, il 17 aprile scorso è stato caricato un breve filmato nel quale lo si vede intento ad allenarsi assieme alla ritrovata fidanzata.

Le immagini in questione, dunque, mostrano l'influencer sulle spalle del siciliano mentre fa dei piegamenti sulle gambe.

"GDL per lo sport", ha scritto il ragazzo per commentare il post che ha fatto impazzire di gioia i fan del "Damellis", ovvero quelli che hanno sempre creduto e sperato in un ricongiungimento della loro coppia del cuore.

Il web prende in giro Giulia De Lellis con un filtro

Se su Twitter Giulia De Lellis e Damante sono subito finiti in tendenza per il loro primo video di coppia dopo la pace, è su altri social network che alcuni non sono riusciti a contenersi dal fare della pungente ironia soprattutto nei confronti della bella influencer.

La pagina Instagram di "Trash Italiano", per esempio, ha pubblicato il filmato dei "Damellis" che fanno sport insieme applicando sulla ragazza un filtro molto particolare: delle corna di cervo che sembrano un riferimento neppure troppo velato ai tanti tradimenti che Andrea le ha fatto e che lei ha perdonato per l'ennesima volta.

Sempre in rete, inoltre, sta circolando il video di un collage nel quale la 24enne sostiene prima che "il perdono è come l'altezza, o ce l'hai o non ce l'hai, e io non ce l'ho" (tratto da una recente intervista rilasciata a Verissimo) e poi un pezzo dell'allenamento che ha fatto oggi sulle spalle di colui che le ha mancato di rispetto varie volte e al quale ha dedicato il libro "Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza".

Pubblico diviso su Giulia De Lellis: chi la sostiene e chi la critica

Non è la prima volta che Giulia viene presa di mira sul web da quando si è saputo che è tornata tra le braccia di Damante: prima che su Instagram impazzassero i meme del suo volto con delle corna di cervo, la giovane era già stata aspramente criticata da chi non approva affatto la sua arrendevolezza nei confronti dell'uomo che l'ha tradita ripetutamente in passato.

La De Lellis, infatti, ha dato molte chance ad Andrea fin da quando ha scoperto la prima mancanza di rispetto ricevuta nella primavera del 2018: sebbene sia stata fidanzata prima con Irama e poi quasi un anno con Iannone, l'influencer è sempre tornata con l'ex per "periodi di prova" più o meno lunghi.

Oggi, a distanza di poco più di un mese dalla fine della relazione col pilota di Moto GP, la 24enne romana si fa rivedere accanto al tronista che secondo tanti non ha mai smesso di amare, lo stesso che le ha ispirato il romanzo dei record "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza".

Gli attacchi più pesanti, dunque, in queste settimane li sta ricevendo Giulia, colpevole secondo molti di non avere dignità e di passare sopra a troppe e gravi mancanze di rispetto.