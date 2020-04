Giornata impegnativa quella che ha vissuto ieri, mercoledì 15 aprile, Giulia De Lellis: tramite il suo account Instagram, la bella influencer ha informato i fan di aver dovuto far fronte ad improvvisi intoppi professionali, che fortunatamente si sono risolti nel migliore dei modi. La quarantena della romana, però, è serena dal punto di vista privato: da più di un mese, infatti, la ragazza convive con l'ex Andrea Damante, al quale ha deciso di dare l'ennesima possibilità.

Lo sfogo di Giulia De Lellis su IG: 'Il lavoro si stava interrompendo'

Sono settimane che sul web non si parla d'altro che di Giulia De Lellis e dell'ennesimo stravolgimento che ha dato alla sua vita amorosa: a quasi un anno dall'inizio della relazione con Andrea Iannone, la giovane ha scelto di cambiare ancora, tornando tra le braccia del suo più famoso ex, Damante. Il riavvicinamento tra i due storici volti di Uomini e donne, però, non è l'unica notizia che sta circolando soprattutto sulla ragazza, uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni.

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, per esempio, ieri la 24enne ha informato i fan degli sviluppi che sta avendo il suo percorso professionale, quello che la vede primeggiare sia nell'ambito dei consigli su make-up che della cura del corpo. In alcune Stories che ha caricato sul suo account il 15 aprile, l'influencer ha detto: "Sono andata avanti con tutti i miei progetti lavorativi, mi sono fatta dei piani ed ho organizzato tutto quello che per un attimo si stava interrompendo".

La romana, infatti, ha spiegato che la sua poca presenza sui social network di questi giorni è dovuta anche ai problemi che è stata costretta a risolvere nella sua professione, gli stessi che ha messo in stand-by da quando è iniziato il periodo di quarantena.

Andrea Damante e Giulia De Lellis dividono i fan

"Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che ora le cose si stiano sistemando", ha aggiunto Giulia De Lellis senza scendere mai nei particolari dei problemi di lavoro che ha dovuto affrontare e risolvere in questi ultimi giorni.

Quest'intoppo professionale, però, non ha distolto l'attenzione dei fan dalla notizia che da settimane impazza sulla giovane: il ritorno di fiamma tra i "Damellis", una delle coppie più amate tra quelle che sono nate in televisione in questi anni.

Le foto che i paparazzi sono riusciti a fare all'influencer e ad Andrea Damante sotto la casa nella quale stanno condividendo il periodo di quarantena hanno confermato un Gossip che circolava da tempo: i due hanno deciso di darsi l'ennesima possibilità dopo aver lasciato rispettivamente Iannone e Claudia Coppola.

Andrea cancella Stories in cui appariva Giulia De Lellis

Anche se le riviste scandalistiche hanno documentato il loro riavvicinamento, Andrea e Giulia sembrano essere ancora piuttosto restii a mostrarsi uno accanto all'altro sui social network: soprattutto la ragazza, infatti, pare prediligere la cautela e la privacy in questo momento in cui tutti esprimono un parere (non sempre positivo) sulla sua vita amorosa.

Qualche giorno fa, per esempio, Damante ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si vedeva la De Lellis intenta ad allenarsi sul balcone di casa: neppure il tempo di gioire per questo piccolo sprazzo di quotidianità offerto dai "Damellis", che i fan si sono accorti che il dj ha eliminato dal suo account il video in questione.

Anche nei filmati di saluto che i due ragazzi hanno inviato a Verissimo sabato scorso sono apparsi separatamente, anche se si sono immortalati nella stessa location: il terrazzo dell'abitazione di Pomezia dove convivono da circa un mese.