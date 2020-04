Colei che è stata considerata la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 4, dopo la finalissima del reality che ha visto Paola Di Benedetto salire sul podio, ha catturato l’attenzione dei fan sui social. Ovviamente si tratta di Adriana Volpe, che ha dovuto concludere la sua esperienza televisiva nel programma condotto da Signorini a causa del lutto del suocero. Di recente la nota conduttrice ha partecipato al ‘Salotto Salemi’, attraverso una diretta su Instagram durata un’ora e mezza. La moglie di Roberto Parli quando è venuta a conoscenza di essere stata appena criticata da Antonio Zequila, ha risposto pronunciando le testuali parole: “Ma senza far polemica, dico che abbiamo due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso.

Io volo alto”.

Adriana Volpe intervistata da Giulia Salemi nega di essere in crisi con il marito

Adriana Volpe, ieri pomeriggio cioè giovedì 9 aprile 2020 ha preso parte al format che vede al timone Giulia Salemi, da quando c’è la quarantena. In una lunga diretta su Instagram l’ex gieffina che nel corso delle settimane vissute al GF Vip ha dimostrato di essere una vera leader, si è raccontata facendo sapere tutto ciò che ha provato dopo il suo abbandono dal reality. Per iniziare la conduttrice alla domanda se le piacerebbe lavorare per Mediaset, non si è sbilanciata molto svelando di non aver intenzione di prendere il posto di qualcuno.

L’ex fidanzata di Francesco Monte si è concentrata anche sul gossip, precisamente sulle voci di una presunta crisi tra l’ex gieffina e il marito. Adriana ha negato per l’ennesima volta di avere dei problemi di coppia con il padre di sua figlia, ribadendo di non aver mai amato parlare del suo privato nemmeno nella casa di Cinecittà. La Volpe però ha raccontato di aver trascorso sedici giorni in Svizzera, e di essere rientrata a Roma da poco con la sua bambina.

La moglie di Roberto Parli contro Antonio Zequila: ‘La vera differenza tra me e lui’

A questo punto, qualche utente ha fatto notare all’ex concorrente del Grande Fratello Vip che anche Antonio Zequila fosse in diretta su Instagram con ‘Chi’. La moglie di Roberto Parli dopo aver appreso che l’attore partenopeo non ha speso delle belle parole nei suoi confronti, ha replicato alla seguente maniera: “Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri.

E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui”. Adriana ha continuato a criticare il suo ex coinquilino, facendo sapere anche di aver considerato fuori luogo tutto ciò che ha detto a Sossio Aruta, e per finire dopo aver sottolineato che hanno due stili di via diversi ha aggiunto: “Io volo alto”. Giulia Salemi non ha perso tempo per ricordare alla sua ospite che prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, sembrava fosse tornato il sereno tra lei e Zequila. Adriana ancora una volta si è mostrata indignata dagli atteggiamenti che il 56enne ha avuto nel Reality Show, rivelando che nella vita ci sono persone che chiedono scusa soltanto per trarne vantaggio.

Per concludere, la concorrente che ha lasciato un grande vuoto nella casa più spiata d’Italia, ha ammesso di fare un po’ fatica a dire ciò che pensa di Licia Nunez. In poche parole, l'ex volto dei Fatti Vostri ha precisato di non riuscire a capire per quale motivo l’attrice pugliese nelle sue recenti interviste ha parlato sempre male degli altri concorrenti.