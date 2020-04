Giulia e Andrea sono tornati insieme. Una notizia che ha reso felici i milioni di fans che da qualche tempo speravano in un ritorno di fiamma tra i due. Finalmente le ormai famose ‘bimbe di Giulia De Lellis’ saranno contente e sicuramente riusciranno a perdonare Andrea per le tante malefatte pur di vedere la loro beniamina felice.

E così dopo due anni e già un avvicinamento fallito, i due hanno ripreso la loro relazione bruscamente terminata, facendo sognare milioni di telespettatori che seguono Uomini e Donne.

In molti hanno commentato la decisione della famosa influencer dopo che ne aveva dette di tutti i colori sul suo ex. Ma si sa, l’amore vince su tutto.

Le corna le stanno bene e le piacciono pure

Ricordiamo che i due si sono conosciuti grazie alla partecipazione al famoso programma tv ‘Uomini e Donne’. Lui da tronista e lei da corteggiatrice. Il carattere determinato, schietto e coraggioso della futura influencer conquistò subito il tenebroso Damante, che la scelse nel maggio del 2016, preferendo Giulia a Laura.

La storia che ha fatto sognare in tantissimi, condivisa con tutti fans tramite social, è poi terminata bruscamente a causa di vari tradimenti di lui, come ha raccontato la stessa Giulia nel libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Libro che ha avuto molto successo. La ragazza si è poi consolata prima con il cantante Irama, poi con il motociclista Andrea Iannone, che ormai è divenuto famoso più che per la sua bravura in moto, per far ritornare le ragazze con gli ex dopo essere state con lui, come successe per Belen Rodriguez.

Ora stanno trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia, a casa di lei

La conferma del ritorno è arrivata pochi giorni fa dall’ex tronista che durante una diretta social con Pio e Amedeo ha chiarito la situazione. Ma le tante fan già avevano capito tutto grazie a vari indizi sui social. Il settimanale ‘Chi?’ ha poi pubblicato delle foto dove si vedono i due alle prese con la spesa. E alla fine è finalmente arrivata la conferma dal dj.

Tanti i commenti circa il loro ritorno di fiamma, tra cui quelli di Ignazio Mosér e Cecilia Rodriguez che hanno dichiarato la loro felicità per il loro ritorno. Naturalmente non sono mancate le critiche. Le prime, quelle di Selvaggia Lucarelli che ha affermato che la De Lellis secondo lei è ricascata in una storia tossica che fa solo male e ha definito il libro di Giulia ‘fuffa’. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex corteggiatrice che ammette di esserci ricaduta dando della ‘cinica’ all’opinionista. Vedremo chi avrà ragione. Sta di fatto che i due ora stanno trascorrendo la quarantena a casa di Giulia, a Pomezia, dove vive anche la famiglia di lei.