A breve la quarta edizione del Grande Fratello Vip giungerà al termine, e nonostante ciò fuori dalla casa di Cinecittà continuano ad arrivare critiche per i concorrenti che sono ancora in gioco. Nelle scorse ore le due ex gieffine Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa si sono servite di una diretta sui social, per far sapere ai fan del reality tutto ciò che pensano dei loro compagni d’avventura. L’influencer siciliana ha rivolto delle parole poco carine nei confronti di Paola Di Benedetto, mentre la modella sudamericana ha svelato di essersi ricreduta su Patrick Ray Pugliese.

Sia l’ex moglie di Francesco Sarcina e la rivale di Antonella Elia, inoltre hanno dichiarato che a vincere il programma dovrebbe essere Paolo Ciavarro.

Fernanda rivela di aver cambiato idea su Patrick

Nel corso della serata di lunedì 6 aprile 2020, due ex protagoniste del Grande Fratello Vip 4 hanno approfittato di una diretta su Instagram per esprimere dei pareri negativi su alcuni concorrenti. Si tratta di Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, che come prima cosa hanno detto di sperare che a portarsi a casa la vittoria sarà Paolo Ciavarro.

La modella sudamericana inoltre ha fatto capire di avere un’opinione diversa su un ex coinquilino, per aver visto dei video che l’hanno lasciata di stucco. In particolare la moglie di Luca Zocchi oltre a dichiarare di essere stata presa in giro da Patrick Ray Pugliese, ha aggiunto che insieme a Andrea Denver ha dato dei nomignoli agli altri gieffini per poter parlare in codice. Secondo la Lessa lo storico gieffino e il modello veronese, non avrebbero il coraggio di dire ciò che pensano in faccia.

A questo punto ha preso parola Clizia, svelando che non prenderà parte alla finalissima del reality a differenza degli altri vip eliminati che parteciperanno in collegamento da casa.

Clizia critica Paola, e anticipa che non sarà presente alla finale del GF Vip

Successivamente Fernanda ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, dichiarando che farebbe andare in finale Antonella Elia perché Denver e Patrick continuano a parlare alle spalle.

Pur avendo affermato che la showgirl torinese non si nasconde mai, la Lessa però ha ribadito ancora una volta che non vorrebbe che a vincere il Grande Fratello Vip sia l’ex valletta di Mike Bongiorno. Clizia si è trovata dello stesso parere dell’ex coinquilina, visto che entrambe hanno rivelato di considerare la Elia una persona diseducativa. La fidanzata di Paolo Ciavarro, ha detto la sua anche su Paola Di Benedetto rivolgendo le testuali parole a Fernanda: “Adesso sta facendo la best friend con Paolo, dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui”. La Incorvaia sempre riguardo alla sua assenza nel corso della finalissima, ha precisato che molto probabilmente non ci sarà perché è stata squalificata.

Pur essendosi mostrata dispiaciuta per la decisione presa dagli autori del GF Vip, l’ex moglie di Francesco Sarcina spera di poter far avere un suo video messaggio a Paolo. Infine Fernanda ha indignato il pubblico, poiché non appena Clizia ha paragonato Paola ad una pianta grassa ha fatto notare che l’ex madre natura di Ciao Darwin è ingrassata.