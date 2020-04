Due ex protagoniste del GF Vip 4, pur avendo concluso la loro esperienza nel reality nel corso della semifinale, continuano ad avere puntati i riflettori delle telecamere. Si tratta di Teresanna Pugliese e Licia Nunez che, nella puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ andata in onda su Canale 5 ieri sera domenica 5 aprile 2020, hanno raccontato com’è stato il loro ritorno ad una realtà diversa. Tra le due, a mostrarsi più turbata è stata sicuramente l’ex fidanzata di Francesco Monte, che ha ammesso di avere ancora i brividi nel raccontare ciò che ha provato.

L’ex gieffina ha rivelato di essere rimasta sconvolta, dopo aver fatto i conti con un’Italia del tutto cambiata a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. L’influencer napoletana ha commentato la scena surreale a cui ha assistito alla seguente maniera: “Il primo contatto con l’esterno è stato un film. Se ci penso, ho ancora la pelle d’oca. Tremavo e non sapevo che fare. Tanto che poi sono rientrata perché Alfonso aveva preparato una sorpresa per me, ma sono sincera in quel momento io ero sotto shock”.

Teresanna racconta ciò che ha provato dopo l'uscita dal GF Vip

Teresanna Pugliese e Licia Nunez, che insieme agli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 prenderanno parte alla finalissima del reality in collegamento da casa, ieri sera sono state ospitate da Barbara D’Urso. Le due ex gieffine, collegate a distanza con il programma 'Live – Non è la D’Urso’, hanno fatto sapere al pubblico ciò che hanno provato dopo aver abbandonato la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Per iniziare, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato di essere rimasta immobile davanti agli addetti ai lavori per averli visti con guanti, mascherina, e copri scarpe. Le seguenti sono state le parole pronunciate da Teresanna: “Non capivo niente. E’ stato devastante, in quella casa ci sentivamo protetti anche se avevamo gli aggiornamenti”. Sempre sull’impatto avuto con l’esterno dopo aver lasciato il Reality Show, l’influencer napoletana ha aggiunto addirittura che le sembrava di essere su un set di un film spaziale.

Successivamente l’ex gieffina, riguardo al suo ritorno alla vita di tutti i giorni, ha rivelato di aver provato un senso di paura nel vedere la gente che pensa soltanto a rispettare la distanza di sicurezza. Inoltre ,Teresanna ci ha tenuto a precisare che, nonostante si parlasse già di Coronavirus quando ha partecipato al reality il 17 febbraio, la situazione in Italia non era ancora degenerata. Infine, anche Licia Nunez non ha nascosto di essere molto disturbata da ciò che sta accadendo nel mondo, sottolineando di aver fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip quando ancora non si sapeva nulla del virus.

La Pugliese critica Antonella Elia e Andrea Denver

Sempre in questi giorni, Teresanna Pugliese non si è soltanto mostrata disperata per la difficile situazione che sta vivendo la nostra amata penisola. Non appena è tornata sui social, infatti, l’ex gieffina si è lasciata andare a delle considerazioni sull’avventura vissuta al Grande Fratello Vip. L’influencer napoletana ha approfittato di una lunga diretta su Instagram, soprattutto per criticare alcuni concorrenti rimasti ancora in gioco. Teresanna non si è limitata solamente a far sapere che molti gieffini fingerebbero di sopportare Antonella Elia, che è una mina vagante.

La Pugliese ha svelato che Andrea Denver per lei è stata una grande delusione, poiché nel reality non è riuscita a percepire subito la sua vera personalità. Ancora una volta, l’ex fidanzata di Francesco Monte si è soffermata anche a parlare del rapporto genuino che ha instaurato con Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez. Infine Teresanna, dopo aver sostenuto che Antonio Zequila pur essendo un uomo generoso è stato penalizzato per le sue continue uscite infelici, ha ricordato l’abbandono di Adriana Volpe dicendo che era un punto di riferimento.