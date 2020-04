Nella penultima puntata del Grande Fratello Vip 4 che ha segnato l’eliminazione di ben tre concorrenti ad un passo dalla finale è accaduto qualcosa di inaspettato. Licia Nunez prima di uscire dalla casa di Cinecittà per aver avuto la peggio in un televoto flash, ha abbracciato Antonella Elia facendo intuire che entrambe ricostruiranno il loro rapporto di amicizia. Conclusa la diretta del reality, la showgirl torinese parecchio pensierosa si è confidata con Paola Di Benedetto. L’ex ragazza di Non è la Rai al centro del gossip per essersi resa spesso protagonista di accesi scontri, riguardo al fatto che l’attrice pugliese le abbia aperto nuovamente la sua porta, ha rivelato in tono malinconico che hanno ancora molte cose da raccontarsi.

Dopo l’eliminazione dal GF Vip, Licia rivela che lei e Antonella avranno modo di chiarire

Ieri sera mercoledì 1° aprile 2020 su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, che ha sancito l’uscita di Antonio Zequila, Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Quest’ultima per volere del pubblico si è vista costretta a salutare gli altri coinquilini ancora in gioco, perdendo il confronto con Antonella Elia e Paola Di Benedetto con il 22% delle preferenze. Nonostante ci sia rimasta male l’attrice ha lasciato la casa di Cinecittà in una maniera educata, arrivando addirittura a salutare la showgirl torinese con un abbraccio.

Inoltre, l'ex gieffina dopo essere stata eliminata ha spiazzato i telespettatori, poiché in collegamento con Alfonso Signorini e Pupo è arrivata a dichiarare di essere certa che nella vita reale lei e la Elia vivendo entrambe a Roma avranno modo di chiarire tanti aspetti.

La Elia si sfoga con Paola Di Benedetto al termine della penultima puntata

Mentre Licia Nunez ha fatto sapere di essere pronta a fare pace con Antonella Elia, quest’ultima si è mostrata molto sorpresa quanto il conduttore Alfonso dal gesto fatto dall'attrice nei suoi confronti.

L’ex valletta di Mike Bongiorno che non è ancora riuscita a conquistarsi un posto in finale, non appena è terminato il penultimo appuntamento del Grande Fratello Vip ha fatto sapere a Paola Di Benedetto di essere ancora spiazzata da quanto accaduto. La showgirl torinese riferendosi al comportamento e alle parole cariche di affetto pronunciate dalla Nunez prima di uscire dalla casa di Cinecittà, si è sfogata dichiarando: “Oggi pomeriggio mi ha rivolto la parola mentre mi preparavo, chiedendomi come mi sentivo.

Lei mi ha detto di essere agitata. Non ci parlavamo da un mese. Troppe cose non ci siamo dette”. A questo punto l’ex madre natura di Ciao Darwin ha cercato di rassicurare la coinquilina, dicendole che lei e la fidanzata di Barbara Eboli quando tutto sarà finito potranno recuperare il rapporto instaurato all'inizio al GF Vip se vorranno.