La vincitrice del Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto, è tornata nuovamente a far parlare di sé per alcune dichiarazioni, rilasciate in un'intervista al magazine 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

La giovane donna è tornata anche a parlare di Antonio Zequila, con il quale era stata protagonista di alcune liti nella casa di Cinecittà, mentre ha speso delle belle parole per l'attore Fabio Testi.

Paola tuona contro Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip 4

A due settimane dalla vittoria al Gf Vip, Paola ha rilasciato un'intervista al magazine 'Tv Sorrisi e Canzoni', svelando alcuni retroscena del Reality Show.

La ex 'Madre Natura' ha detto di aver sempre cercato di evitare la polemica e di voler uscirne in maniera più tranquilla possibile. La ragazza, infatti, non voleva che i telespettatori di Canale 5 assistessero a scenate ed urla, ma preferiva che passasse un messaggio di leggerezza da parte della casa di Cinecittà.

Poi, la Di Benedetto ha parlato di Antonio Zequila, per il quale non ha usato buone parole. In particolare ha affermato queste testuali parole: "Ha messo a dura prova la mia serenità", in quanto "era una figura negativa".

La donna e Zequila, infatti, hanno dimostrato di non andare per niente d'accordo durante la permanenza reality show, dove si sono scontrati in più di un'occasione,

La Di Benedetto risponde alle polemiche nate intorno alla sua vittoria

Durante l'intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni', si è parlato della vittoria di Paola, su cui alcuni spettatori del Grande Fratello Vip 4 avevano fatto alcune polemiche, alludendo alla possibilità che il suo successo sia stato influenzato da Federico Rossi, l'ex del duo canoro Benji e Fede.

A tal proposito, l'ex Madre Natura ha affermato in questo modo: "Sono stata sostenuta da molte persone che io conosco", negando però di essere stata aiutata da una strategia organizzata dal fidanzato. Poi, ha aggiunto che ognuno si gioca le sue carte e quindi di aver contato sui fans del web, mentre Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro hanno avuto rispettivamente l'appoggio fans storici del reality show e di quelli derivati dalla storia d'amore con Clizia Incorvaia.

La vincitrice del Gf Vip 4, parole di stima per Fabio Testi

Successivamente la vicentina ha parlato del suo rapporto con Fabio Testi, con il quale ha avuto un sincero chiarimento durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia. La donna ha rivelato di averlo sentito per telefono: "Mi ha rivelato che da quando avevamo fatto pace aveva sempre pensato che io vincessi".

Paola, infatti, ha detto di stimare Testi e che con lui si era instaurato quasi un rapporto padre-figlia. Per questo motivo, le è rimasto un buon ricordo dell'attore una volta uscita dalla casa.