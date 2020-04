Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di rispondere ad alcune domande formulate dai suoi fan su Instagram. Ancora una volta l'influencer di Pomezia si è ritrovata a parlare del ritorno di fiamma con Andrea Damante, dei tradimenti subiti in passato proprio dal deejay veronese e del suo primo libro. Il ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia ormai non è più un segreto. Tra l'altro in una recente intervista con il magazine 'Chi', l'amico dell'ex tronista veronese, Andrea Denver, ha rivelato un retroscena: il 'Dama' è sempre stato innamorato di Giulia anche quando i due non erano più fidanzati.

Giulia sui tradimenti di Andrea: 'Era bello, giovane e leggero'

Nella notte tra mercoledì 23 aprile e giovedì 24 aprile Giulia De Lellis, attraverso il suo profilo Instagram, ha interagito con i fan. Tra questi, alcuni hanno chiesto all'ex corteggiatrice di Uomini e donne delle ulteriori informazioni sul ritorno con Andrea Damante. La diretta interessata ha affermato che, prima di condividere tutto con i suoi fan, vorrebbe fare chiarezza dentro se stessa: "Vorrei capire io stessa cosa stia succedendo".

Sebbene la De Lellis sia apparsa molto serena in quest'ultimo periodo, pare che la giovane intenda proseguire nella sua relazione in maniera molto cauta. Chi invece sembra non avere dubbi sul loro amore è Damante: in una recente intervista non ha esitato a presentare Giulia come la sua fidanzata.

Le domande dei fan a Giulia De Lellis

Un altro utente ha chiesto a Giulia come faccia ad avere fiducia nei confronti di una persona che più volte l'ha fatta soffrire in passato.

Anche in questo caso l'influencer romana non ha glissato sulla risposta: la giovane ha spiegato che tutte le persone possono fare del male al prossimo, non solo all'interno di una relazione. Poi, ha aggiunto:

"Se ti riferisci al Dama io l'ho perdonato un giorno di tanto tempo fa". L'influencer ha rivelato, dunque, di aver avuto un chiarimento con Andrea circa due anni, in seguito al quale gli avrebbe concesso il perdono.

Proprio in quell'occasione infatti la De Lellis aveva visto sincerità negli occhi del deejay veronese, tanto da aver archiviato tutto.

Infine Giulia ha dichiarato che in passato Andrea Damante era giovane, bello e leggero, ma è capitato a tutti di sbagliare nelle vita.

La De Lellis non si è mai pentita del libro

Tra le domande ricevute da Giulia De Lellis, un'altra piuttosto ricorrente ha riguardato il suo libro 'Le corna stanno bene su tutto', dedicato proprio ai tradimenti del fidanzato. Una fan le ha chiesto se ripeterebbe l'esperienza di scrivere un libro su quell'argomento.

Secondo la De Lellis il libro ha fatto bene sia a lei sia alle persone che hanno avuto la forza di reagire dopo un tradimento.

Infine l'ex protagonista di Uomini e Donne ha affermato che la biografia è uscita un anno dopo averla scritta, ma rivivere quei momenti le ha fatto bene.