Adriana Volpe sarebbe in crisi con il marito Roberto Parli. Ebbene sì, l'ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip è tornata al centro del Gossip per un fatto molto particolare accaduto nella giornata di ieri. La conduttrice, infatti, ha smesso di seguire il padre di sua figlia Gisele su Instagram, tanto da ipotizzare una loro crisi dopo che l'amicizia vicina con Andrea Denver aveva dato adito a pettegolezzi.

Gf Vip, Adriana al centro dei pensieri di Andrea

Adriana è stata senz'altro uno dei personaggi di punta di questa quarta edizione del Gf Vip.

La conduttrice poteva ambire benissimo alla vittoria finale, se qualcosa non fosse andato storto. Alcune settimane fa, la donna è stata costretta ad uscire in anticipo dal programma per l'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero Ernesto Parli, ricoverato in Svizzera per il Covid-19. Un addio, quello della Volpe che aveva toccato particolarmente gli ex compagni di avventura. A tal proposito, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver hanno ricordato spesso la donna durante il loro percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.

A tal proposito, il modello ha cominciato a baciare ripetutamente la foto del calendario ufficiale del Reality Show, in cui compariva insieme ad Adriana in piscina. Il veronese, infatti, non ha mai nascosto di essere molto attratto da quest'ultima, tanto da essere preso in giro dai suoi compagni d'avventura.

La Volpe, dubbi sul marito al Gf Vip

La vicinanza tra Andrea e la Volpe nata all'interno del Grande Fratello Vip potrebbe essere la causa dei problemi coniugali sorti con il marito, una volta uscita dal reality show.

La conduttrice aveva già espresso molti dubbi sul comportamento ricevuto dal consorte, tanto da riflettere moltissimo sulla sua sfera privata. Alcuni di queste riflessioni erano state raccolte da Patrick Ray Pugliese, con il quale aveva instaurato un grande rapporto d'amicizia fino ad ieri, quando è accaduto un episodio, che ha incuriosito non poco gli utenti dei social.

La conduttrice e Roberto Parli, rottura social

La conduttrice e Roberto Parli hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto, che ha catturato l'attenzione dei fan del programma. Per questo motivo, molti hanno cominciato a fare mille ipotesi fino ad arrivare ad una presunta crisi o addirittura ad una rottura definitiva della coppia. In attesa di sapere se ci sarà una smentita a tale rumors, si ricorda che la finale del programma di Alfonso Signorini è fissata per mercoledì 8 aprile su Canale 5, dove si eleggerà il vincitore tra Patrick, Andrea, Paolo Ciavarro, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e Sossio Aruta di questa quarta edizione.