Alfonso Signorini e Pupo sono finiti sotto accusa dopo la semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 1 aprile su Canale 5. Tutto è accaduto quando, poco prima del verdetto del televoto, Antonio Zequila e Patrick sono stati messi a confronto dando l'opportunità ai due di dire cosa pensino l'uno dell'altro. Entrambi i concorrenti si sono lasciati andare con le parole. Zequila in particolare, ha parlato dell'aspetto fisico del 'rivale' e ciò non è piaciuto affatto al pubblico che si è scagliato anche contro il conduttore quando quest'ultimo non ha condannato il comportamento dell'attore campano difendendone quindi la libertà di pensiero.

Bufera su Twitter dopo che Zequila dà del 'ciccione' a Patrick

Dopo le offese di Zequila verso Patrick il popolo di Twitter si è riversato sul social network per commentare l'accaduto. L'attore campano non ha usato infatti mezzi termini per apostrofare il rivale definendo 'lardoso' Ray Pugliese il quale, di contro, gli ha dato del 'buffone' (il senso del termine è questo anche se Patrick ha usato un'espressione più colorita, ndr.). Un botta e risposta che testimonia come tra i due gieffini non vi sia un buon rapporto.

Tutt'altro. Nulla è sfuggito al popolo del web, neanche il fatto che, in puntata, sia Alfonso Signorini che Pupo non hanno affatto condannato le parole di Zequila, il quale ha usato l'aspetto fisico del suo avversario per colpirlo e deriderlo.

Al Gf Vip Alfonso difende Zequila nella querelle con Patrick, sui social: 'Signorini anche no'

L'aggettivo usato da Patrick nei suoi confronti, ha fatto sì che Antonio Zequila se ne lamentasse con Signorini, il quale ha chiesto a Patrick di scusarsi.

Cosa che il concorrente ha fatto di buon grado. Ciò che è accaduto ha però fatto insorgere il pubblico del Gf Vip che proprio su Twitter ha fatto notare come Signorini e Pupo abbiano lasciato correre le offese rivolte a Patrick come se nulla fosse, prendendo invece le difese di Zequila.

Noi pretendiamo che Signorini facci scusare Zequila per aver chiamato Patrick ciccione. Grande fratello lo sappiamo che ci leggi. #gfvip — Giordana (@imgiordanad) April 1, 2020

Gli utenti dunque si sono letteralmente scatenati in favore di Patrick, condannando l'operato del conduttore e dell'opinionista: 'Noi pretendiamo che Signorini faccia scusare Zequila per aver chiamato Patrick ciccione', 'Antonio può insultare gratuitamente Patrick.

Signorini anche no', il tenore di alcuni commenti postati sul web.

Sta di fatto che, dopo lo scontro tra Patrick e Zequila, il televoto ha decretato l'eliminazione proprio dell'attore campano che, tra le altre cose, non ha preso affatto bene il verdetto del pubblico, decidendo di lasciare la casa del Gf Vip senza salutare nessuno. Dopo essere venuto a conoscenza di essere uscito con l'8% delle preferenze, l'attore campano ha inoltre dichiarato di volersi ritirare dalla televisione.