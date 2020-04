Un ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che non ha avuto la possibilità di viversi questa esperienza come voleva è tornato a far parlare di sé, mostrandosi ancora indignato per la sua squalifica. Nonostante siano passati più di tre mesi da quando si è visto costretto a lasciare il reality, Salvo Veneziano come prima cosa, non ha negato di aver commesso un errore a pronunciare delle frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis. Il siciliano oltre a criticare nuovamente l’influencer lombarda, ha esternato il suo disappunto per essere stato espulso dal programma condotto da Signorini, arrivando ad insinuare di aver ricevuto un trattamento differente rispetto ad altri concorrenti.

Nonostante ciò, il marito di Giusy Veneziano ha però ammesso: “Naturalmente tutto ciò non giustifica le mie parole. Tutto il resto è iperbole”.

Salvo Veneziano attacca Elisa De Panicis e torna a parlare della sua espulsione dal GF Vip

Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip 4, nelle scorse ore ha dimostrato ancora una volta di non aver digerito il fatto di aver terminato la sua avventura nel reality prima del previsto. Il siciliano attraverso i social se da una parte ha ammesso di aver sbagliato a pronunciare le frasi che gli sono costate la squalifica, dall’altra si è ribellato.

Lo storico gieffino è convinto di essere stato trattato in un modo diverso dagli altri ex coinquilini. A questo punto il marito di Giusy Merendino è tornato ad attaccare Elisa De Panicis, sostenendo che abbia usato la famiglia in modo retorico per farlo screditare ulteriormente. Nello specifico Salvo Veneziano si è scagliato contro l’influencer lombarda sul proprio profilo Instagram, tramite un lungo post.

Per iniziare l’ex gieffino ha commentato un video in cui la modella milanese Elisa De Panicis è immersa in una vasca da bagno senza vestiti, ribadendo di essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip a causa sua. Lo storico concorrente del reality condotto da Signorini, ha continuato a criticare l’ex coinquilina affermando: “Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti guardando il tuo profilo Instagram?”.

Dopo aver precisato che la 27enne nella casa di Cinecittà stava con il seno di fuori anche in prima serata, il Veneziano ha concluso di non riuscire ad accettare di essere stato massacrato pubblicamente come se fosse il mostro di Firenze. Lo sfogo del siciliano su quanto accaduto al GF Vip, è terminato alla seguente maniera: “Sono stati tutti tutelati, tranne me. Fortunatamente ho una famiglia stupenda e un avvocato con le p…”.

L’ex gieffino siciliano critica la vittoria di Paola Di Benedetto

Sempre dopo la fine del GF Vip che ha chiuso i battenti l’8 aprile 2020, l’ex gieffino Salvo Veneziano ha catturato l’attenzione di tantissimi utenti sul web.

Il siciliano su Instagram ha fatto sapere di non aver gradito la proclamazione di Paola Di Benedetto, come vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini. L'uomo ha sostenuto che è inconcepibile che la modella vicentina abbia trionfato nella trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, grazie ai milioni di followers del fidanzato Federico Rossi. Infine lo storico concorrente ha concluso lanciando una stoccata al reality, dichiarando che secondo lui si debba tornare a votare con il vecchio meccanismo, escludendo quindi i social.