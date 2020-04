Le avventure della soap opera iberica Il Segreto, continuano a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Gli spoiler delle nuove puntate italiane ambientate nel 1930 e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo, annunciano che si assisterà già alla triste e solitaria marcia di un nuovo personaggio. Si tratta di Pablo Centeno (Adrian Exposito), che si vedrà costretto ad allontanarsi da Carolina Solozabal (Berta Castanè). Il figlioccio di Don Ignacio (Manuel Regueiro), proprio quando intraprenderà una relazione con la sorella di Rosa e Marta se ne andrà via da Puente Viejo per aver ricevuto l’ordine di unirsi all’esercito militare.

Ovviamente la terzogenita del Solozabal cadrà in preda allo sconforto totale, quando si separerà dal proprio amato.

Il Segreto, spoiler: Pablo lascia Puente Viejo per unirsi all’esercito militare

I telespettatori italiani di recente hanno familiarizzato con il volto di Carolina Solozabal, entrata in scena a seguito di un salto temporale di quattro anni. Negli episodi de Il Segreto che sono già andati in onda su Canale 5, Pablo, il figlioccio di Don Ignacio è stato chiamato a partire per il servizio militare entro tre settimane.

Le anticipazioni di maggio 2020 rivelano che il Centeno non avrà altra scelta oltre a quella di andarsene da Puente Viejo per adempiere al suo dovere, nascondendo al Solozabal di avere una relazione con la sua terzogenita. Pablo dopo essersi rifiutato su richiesta della sua amata di dire la verità a Don Ignacio per non deludere l'uomo che l'ha cresciuto, farà marcia indietro. Prima di partire il giovane però prometterà alla sua dolce metà che suo padre verrà a conoscenza dei sentimenti che lui prova per lei, attraverso la lettera che gli scriverà quando arriverà al fronte.

La figlia minore del Solozabal non appena l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore si metterà in viaggio inizierà ad avere un atteggiamento ossessivo nei confronti dello stesso, visto che tutti i giorni gli farà recapitare delle missive.

Carolina preoccupata, Manuela ed Encarnacion in pericolo

Rosa e Marta intanto non riusciranno a capire, per quale motivo la loro sorella sente la mancanza del Centeno.

Purtroppo Carolina si preoccuperà ulteriormente, per il fatto di non avere la certezza che il suo amato abbia ricevuto la prima epistola che gli ha scritto. La fanciulla quindi, per avere una risposta ordinerà a Manuela di verificare se la sua lettera sia arrivata a destinazione. La domestica accetterà di eseguire la richiesta della terzogenita di Don Ignacio, ma durante il tragitto cadrà in una profonda buca insieme ad Encarnacion. Per fortuna la governante del Solozabal e la madre di Alicia verranno messe in salvo, grazie all’intervento del capitano Huertas e di Jesus. Nonostante Manuela e la moglie di Urrutia saranno fuori pericolo di vita, Carolina comincerà a sentirsi in colpa.