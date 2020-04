Pare che sia tornato il sereno tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nonostante ci siano stati tradimenti e frecciatine velenose in passato, sembra che i due ex protagonisti di Uomini e Donne si siano riappacificati. In particolare, i Damellis hanno iniziato a seguirsi di nuovo su Instagram e a condividere vecchi ricordi che riguardano entrambi.

Un dettaglio, questo, che ha scatenato le reazioni gioiose dei fan, i quali si sono riversati su Twitter per rilasciare dolci e teneri commenti.

Twitter, i fan dei Damellis commentano il presunto ritorno di fiamma

Ormai sembra davvero che i Damellis siano tornati a formare una coppia e che non possano più nascondersi. Alcuni utenti di Twitter, infatti, hanno scoperto che i due hanno cominciato a dedicarsi video con canzoni nostalgiche che richiamano alla memoria i bei momenti che hanno vissuto insieme. Qualcuno si è lanciato persino nell'interpretazione di un brano musicale presente nel video che hanno pubblicato su Instagram: "Il testo scelto per il video non è casuale.

Il passaggio più importante secondo me è questo: Aspetterò per sempre, è quello che abbiamo detto il 16 settembre sdraiati sul mio letto. Aspetterò per sempre, non è mai troppo tardi". Dunque, secondo l'utente, la canzone lascerebbe intendere che Andrea e Giulia non si siano mai persi di vista, nonostante le loro strade si siano divise bruscamente.

Insomma, sarà davvero così? Chissà, per ora non c'è ancora l'ufficialità del ritorno di fiamma.

Altri follower hanno preferito non farsi troppe domande, preferendo esultare per la presunta quarantena che i due ex di Uomini e Donne starebbero trascorrendo insieme a Roma: "Il cielo è azzurro sopra Pomezia".

Infine c'è chi ha scritto: "L'anno del mai è arrivato". Si tratta di un chiaro riferimento ad alcune dichiarazioni del passato di Giulia De Lellis, la quale affermò che avrebbe rivisto Damante soltanto "nell'anno del mai".

I Damellis raccontano la loro quarantena a Roma

Ieri, sabato 11 aprile, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno inviato dei videomessaggi a Verissimo-Le storie per raccontare come stanno trascorrendo la quarantena a Roma. Il primo ad intervenire è stato il dj veronese che ha dichiarato: "Sono qui a Roma in piacevolissima compagnia. Sto cercando di far passare il tempo. Ero sempre su un aereo e fermarmi non è stato facile. Consiglio a tutti di trovare il proprio equilibrio e speriamo che l'estate arrivi presto per darci un po' di positività. Speriamo che questo 2020 passi in fretta".

Subito dopo è stato il turno dell'influencer romana, la quale ha raccontato che sta trascorrendo la sua quarantena con la famiglia per recuperare gli affetti che aveva un po' trascurato.

Insomma, a quanto pare, questi videomessaggi potrebbero quasi confermare la tanto attesa reunion dei Damellis.