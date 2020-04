Manca poco più di una settimana al ritorno sul piccolo schermo di Uomini e donne: dopo una pausa durata circa un mese, il dating-show di Maria De Filippi sta per rientrare nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 con una versione tutta nuova. Ad anticipare la data prevista per la messa in onda della prima puntata inedita della trasmissione Mediaset, è stata la tronista Giovanna Abate sul profilo Instagram della redattrice Raffaella Mennoia.

La tronista Giovanna conferma i rumors sul ritorno di Uomini e Donne

L'indiscrezione che ha lanciato il giornalista Giuseppe Candela su Uomini e Donne qualche giorno fa, di recente ha trovato riscontro nelle parole di una protagonista del cast: il programma tornerà a far compagnia a telespettatori a partire da lunedì 20 aprile.

A confermare la data che hanno scelto i vertici Mediaset per il ritorno in Tv del popolare dating-show condotto da Maria De Filippi, è stata una delle troniste che stava cercando l'amore prima che le registrazioni fossero sospese a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Nelle Instagram Stories dell'autrice Raffaella Mennoia, dunque, l'11 aprile sono stati caricati dei video nei quali Giovanna Abate annunciava al pubblico che tra circa una settimana inizierà la messa in onda delle puntate inedite della trasmissione alla quale partecipa da mesi (prima nelle vesti di corteggiatrice di Giulio Raselli e poi in quelle di volto di riferimento del Trono Classico).

Nuovo meccanismo di corteggiamento a Uomini e Donne

"Manca pochissimo e finalmente ci potrete rivedere", ha esordito Giovanna nel videomessaggio che la redattrice Raffaella ha pubblicato sul suo account Instagram e che molti siti di Gossip stanno condividendo nelle ultime ore.

"Il 20 aprile possiamo ricominciare l'avventura", ha aggiunto la Abate riferendosi alle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì prossimo al solito orario (le 14:45 circa).

La tronista ha confermato di essere molto agitata ma felice di andare incontro al meccanismo che gli addetti ai lavori hanno pensato per lei e i "colleghi" del Trono Over che cercano l'amore in Tv: la nuova versione del format Mediaset dovrebbe intitolarsi "vicini ma stando lontani", nel rispetto delle norme che ha imposto il Governo per evitare assembramenti ed arginare la diffusione del virus nel nostro Paese.

"Non so cosa mi aspetta, ne ho sentito parlare ma adesso vado a provare", ha detto ancora la romana senza far alcun preciso accenno a quello che accadrà tra pochi giorni tra lei e chiunque ambisca a corteggiarla.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne dopo lo stop

Le uniche informazioni che la redazione di Uomini e Donne ha fornito ad oggi sulle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 20 aprile, sono quelle che riguardano le troniste che hanno accettato di farsi corteggiare in un modo inedito per la trasmissione di Canale 5.

Alcune settimane fa, infatti, sui profili social ufficiali del dating-show è apparso il seguente annuncio: "Vuoi corteggiare Gemma Galgani e Giovanna Abate con le parole? Iscriviti a Witty Tv".

Insomma, una protagonista del Trono Classico ed una del Trono Over dovrebbero fare da "apripista" alla versione del programma che gli autori hanno pensato per tornare in onda nel rispetto delle regole attualmente vigenti in tutta Italia.

Ancora non si sa, però, se anche altri personaggi storici di U&D (come Armando Incarnato o gli altri ragazzi giovani che cercavano l'anima gemella prima della stop) parteciperanno alle nuove puntate o se saranno soltanto la dama torinese e la tronista romana a sperimentare le conoscenze virtuali con i loro spasimanti.