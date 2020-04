Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sta spaccando l'opinione pubblica. Questa volta è intervenuta in merito alla questione Selvaggia Lucarelli. Attraverso il portale Tpi, la giornalista ha espresso un parere negativo sul ritorno dei 'Demellis'. Secondo la Lucarelli, Giulia è prigioniera di un'amore che non le ha mai fatto bene. Prima di Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio piuttosto duro sui 'Demellis' anche Lidia Vella. L'influencer attraverso la rubrica radiofonica a 'Non succederà più' è stata tagliente su Andrea Damante: "Chi nasce tondo non muore quadrato".

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli

Sul portale TPI, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su Andrea Damante e Giulia De Lellis. Secondo la giudice di 'Ballando con le Stelle', l'influencer romana ha fregato tutti con il libro 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. Nel libro Giulia aveva parlato dei tradimenti del suo ex compagno come un segno di liberazione. Per la Lucarelli, però, la De Lellis non si sarebbe liberata di un bel niente: "Dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza".

La giornalista ha evidenziato che nel libro dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Andrea Damante è stato descritto come un manipolatore: un uomo anaffettivo e arido, che addirittura avrebbe scelto il regime alimentare della sua fidanzata o le protesi per un intervento chirurgico. Sulla base di tutto questo, Selvaggia Lucarelli è stata piuttosto pungente nei confronti di Giulia De Lellis: "Quella tenacia e la ferma convinzione che ci aveva venduto in libreria e nella vita era fuffa".

Infine la giornalista si è detta rammaricata che l'influencer di Pomezia, oltre ad essere prigioniera della quarantena, è prigioniera di un'amore che non le ha fatto bene.

La replica di Giulia De Lellis

L'articolo di Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato agli occhi della diretta interessata. Giulia De Lellis ha dichiarato, attraverso un commento su Ig, che la giornalista non può dire che il suo libro sia fuffa se non sa realmente come siano andate le cose.

Inoltre l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che da una donna esperta di tradimenti si sarebbe aspettata una spalla piuttosto che una mano pronta ad annegarla: "Per fortuna so nuotare molto bene".

Infine la fidanzata di Andrea Damante ha confessato di avere messo in conto, che con il deejay veronese potrebbe andare male anche questa volta; ma Giulia si è detta pronta a correre il rischio: "Tranquilli che al massimo mi faccio male io, mica voi".

A questo punto non c'è più alcun dubbio sul ritorno di fiamma dei 'Demellis', sia Giulia sia Andrea hanno confermato il ritorno di fiamma.