Sono passati meno di due giorni da quando in rete ha cominciato a circolare il Gossip su una presunta ed ennesima crisi in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A smentire quest'indiscrezione, però, è stato il promo di Uomini e donne che sta andando in onda su Canale 5 da poco: nel video, infatti, si vedono i due piccioncini in collegamento con Gemma Galgani. Dal pensiero che si sono fatto tanti fan del dating-show, la dama e il cavaliere potrebbero ricoprire il ruolo di "consiglieri" di colei che sta per iniziare la ricerca dell'anima gemella nelle puntate che saranno trasmesse dal 20 aprile.

Nuovi rumors su Ida e Riccardo: tornano a Uomini e Donne

Come mai Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si fanno più vedere insieme sui social? Sono più di due settimane, infatti, che i piccioncini non si mostrano felici ed affiatati su Instagram, venendo meno ad un appuntamento che avevano sempre rispettato con i loro fan (pubblicando foto, Tik Tok oppure facendo dirette per chiacchierare).

Il motivo dietro al gelo che sarebbe calato tra la dama e il cavaliere, però, non avrebbe nulla a che fare con un'ennesima crisi in corso tra loro: a spiegare cosa starebbe accadendo tra i due storici protagonisti di Uomini e Donne, ci ha provato il blog "Vicolo delle News".

L'assenza della coppia dalla rete, dunque, dipenderebbe da un'imminente ritorno in televisione di entrambi. Sia la bresciana che il pugliese, infatti, pare siano stati scelti dalla redazione del dating-show per animare le puntate che andranno in onda a partire da lunedì 20 aprile.

Ida e Riccardo insieme per Gemma nel nuovo Uomini e Donne

Quello che ha fatto notare chi scrive per "Vicolo delle News", è che Ida e Riccardo compaiono in un frame del promo di Uomini e Donne che sta facendo il giro delle reti Mediaset da qualche giorno.

La Platano e Guarnieri, infatti, sono stati immortalati mentre chiacchierano in collegamento da casa con Gemma Galgani, una delle due protagoniste della nuova versione del programma di Canale 5.

Sapendo che la parrucchiera bresciana è molto amica della dama del Trono Over, è facile intuire che lei e il compagno saranno due sue figure di riferimento nel percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Avendo un accordo con la redazione del dating-show per apparire nelle puntate inedite, è molto probabile che i piccioncini abbiano deciso di non farsi vedere più insieme sui social per non anticipare nulla di quello che andrà in onda da lunedì prossimo.

Ida e Riccardo non si sono lasciati: dirette IG e apparizioni a Uomini e Donne

A smentire il gossip su una presunta crisi in corso tra Ida e Riccardo, sono anche le dirette che i due hanno fatto su Instagram con i parenti di lui fino a pochi giorni fa. Stando a quello che riporta il blog "Vicolo delle News", l'ultima chiacchierata che la coppia ha fatto con i fan su Instagram risale a Pasquetta, ovvero pochissimo tempo fa.

Presumendo che le prime registrazioni di Uomini e Donne siano avvenute nello scorso fine settimane, è ipotizzabile che la Platano e Guarnieri abbiano fatto perdere le loro tracce dai social per non spoilerare la loro partecipazione alle puntate inedite.

A prendere parte alla nuova versione del dating-show, saranno: la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate per cercare la persona giusta, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari per commentare i comportamenti delle protagoniste, gli ex Ida e Riccardo per supportare l'amica torinese in collegamento e forse Maria De Filippi che soltanto con la voce dovrebbe spiegare a tutto il cast il meccanismo che la redazione ha pensato per le puntate che saranno trasmesse dal 20 aprile.