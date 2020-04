Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 da non perdere. Nella puntata di giovedì 23 aprile 2020 in onda su Rai 1, l'amore sarà protagonista per una delle coppie della soap opera. Si tratta di Clelia e Luciano, che condivideranno un momento bellissimo dopo la lieta notizia che riguarda la riuscita dell'intervento chirurgico di Federico. Silvia invece, dovrà accettare il fatto di rimanere ancora all'angolo.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri ci sarà un'aria molto pesante. Ludovica sarà contenta di aver incastrato Riccardo che, malgrado la sua volontà, ha accettato di portarla all'altare per evitare uno scandalo.

Il Guarnieri Jr però, non farà altro che pensare alla sua Angela, che soffrirà in silenzio.

Svolta invece tra Marta e Vittorio. Di seguito, le trame dettagliate della puntata di giovedì.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1

Nell'episodio di giovedì, Roberta e Laura dovranno confrontarsi con Gabriella, che non sembra aver apprezzato l'incontro organizzato dalle due Veneri per farla riappacificare con Salvo. Pare proprio che la coppia non abbia più nulla da dirsi.

Nella puntata in questione de Il Paradiso delle Signore 4, avremo modo di ricordare un evento storico del nostro Paese, il giorno della Liberazione.

In occasione del 25 aprile, Armando allestirà un tabellone al Grande Magazzino dove appenderà degli scatti che immortalano quel momento indelebile nella memoria degli italiani.

Clelia e Luciano, un amore indelebile

Non c'è nulla che possa tenere lontani il ragioniere e la capo commessa. L'amore vero li unisce, specie ora che possono condividere la gioia per la riuscita dell'intervento di Federico. I due però, saranno preoccupati per l'umore del ragazzo, reduce dalla cocente delusione d'amore.

A tal proposito, nella puntata del 23 aprile de Il Paradiso delle Signore 4, il Cattaneo vorrà parlare con Roberta, così da capire cosa è successo con Federico. La giovane riuscirà ad essere sincera?

Riccardo soffre in silenzio ne Il Paradiso delle Signore 4

Ludovica ormai è tornata alla Villa e vive con Riccardo, anche se l'atmosfera non è certo delle migliori. Il Guarnieri pensa ad Angela e come si evolverà la storia con lei, visto che a breve andrà all'altare per sposare la ex fidanzata che, con la sua astuzia, ha avuto la meglio.

Questa volta non sembra esserci davvero soluzione.

Infine, nella puntata di giovedì de Il Paradiso delle Signore 4 in onda su Rai 1, Marta capirà di aver sbagliato e, nello stesso tempo, di non poter stare senza il suo Riccardo. Decisa a ricucire il rapporto con il marito, tornerà a casa. Tra i due scoppierà la passione.