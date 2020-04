Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane degli episodi di 'Il Paradiso delle signore'. La TV Soap, nata nel 2015, viene mandata in onda, giornalmente, da lunedì al venerdì su Rai1 alle 15:40. Ormai, può vantare una fetta ampissima di fedeli spettatori, che si rifiutano, categoricamente, di perdere anche una sola puntata.

Nella puntata di lunedì 20 aprile ci saranno delle importantissime novità, che sicuramente cambieranno il percorso di molti personaggi all'interno dello sceneggiato: Marta deciderà di lasciare la sua casa per trasferirsi a Villa Guarnieri, Roberta deluderà una sua insegnante a causa di una prestazione scolastica scadente e Riccardo si confronterà con suo padre riguardo alla situazione di Ludovica.

Spoiler del 20 aprile: Vittorio vuole preparare la festa per il 25 aprile

Nell'episodio di lunedì 20 aprile di 'Il Paradiso delle signore' verranno alla luce importanti novità. Marta, fortunatamente, riuscirà a recuperare le forze dopo il malore avuto sul posto di lavoro, ma la situazione con Vittorio non sarà altrettanto rosea. L'uomo, infatti, non riuscirà a mandare giù tutte le bugie dette dalla moglie sulla medicina per la fertilità, ma cercherà di non chiudersi a riccio. L'argomento prescelto per rompere il ghiaccio sarà il racconto delle vicende che la sua famiglia ha dovuto affrontare durante la guerra.

Non sarà una conversazione priva di fondamento perché il 25 aprile è in arrivo e Vittorio sta decidendo cosa fare per festeggiare l'evento.

'Il Paradiso delle signore', anticipazioni di lunedì 20 aprile: Robertà deluderà una sua docente

Gli spoiler dell'episodio del 20 aprile di 'Il Paradiso delle signore', rivelano che Roberta avrà molta difficoltà nel gestire la separazione da Federico. Ella infatti, non riuscendo a perdonarsi per aver mandato tutto all'aria, avrà anche un forte calo di concentrazione verso lo studio.

Tutto si rifletterà in una scarsa preparazione scolastica e nella delusione di una sua docente che aveva tanta stima per lei. Marcello, notando la tristezza di Roberta, cercherà di starle accanto in tutti i modi possibili, ma la vicinanza gli impedirà di trattenere ancora i suoi sentimenti e le rivelerà che il bacio che c'è stato tra loro, per lui, è stato molto di più di un piccolo momento di desiderio.

Trama dell'episodio del 20 aprile: Armando aiuterà Vittorio per la festa

Nella puntata del 20 aprile, Marta, si renderà conto di non poter più vivere con Vittorio, infatti il senso di colpa per le bugie raccontate sarà troppo grande e deciderà di trasferirsi a Villa Guarnieri. Vittorio, nel frattempo, avrà un confronto con Armando dove discuteranno del modo più giusto per festeggiare il 25 aprile, al Paradiso.

Intanto, Riccardo proverà a comprendere più a fondo Ludovica. Per lui sarà una situazione molto complessa perché non potrà mai accettare di perdere un altro figlio. Il papà Umberto gli verrà incontro dandogli dei consigli utili, ma che spingeranno l'uomo a prendere una decisione molto importante riguardante Ludovica e il bambino in arrivo.