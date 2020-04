Le vicende della soap opera spagnola Il Segreto ambientate a Puente Viejo continuano a fare compagnia al pubblico. Intrecci amorosi, misteri e tradimenti caratterizzeranno anche gli episodi della dodicesima e ultima stagione avviata da poco su Canale 5. Negli appuntamenti italiani del prossimo mese, mentre Matias Castaneda sarà a capo delle rivolte dei lavoratori della miniera della marchesa Isabel de Los Visos, la moglie Marcela Del Molino riceverà una proposta inaspettata. Proprio quando la locandiera sarà amareggiata per il fatto che lei e l’uomo che ha sposato siano sempre più distanti, si lascerà confortare da Tomas.

Quest’ultimo nel capitolo numero 2.178 farà sapere alla proprietaria dell’ostello di essere disposto a fuggire dal quartiere con lei, ricevendo purtroppo una risposta negativa. La madre di Camelia non sarà dello stesso parere del suo amante, poiché gli dirà chiaramente che entrambi non potranno avere nessun futuro insieme. Ignacio Solozabal invece si arrabbierà con la figlia Rosa quando scoprirà che gli ha nascosto di aver intrapreso una relazione sentimentale con Adolfo.

Il Segreto, trame: Matias tra le braccia di Alicia, Francisca si nasconde nella tenuta di Isabel

Nelle puntate de Il Segreto andate in onda in Spagna ad ottobre 2019 e che verranno trasmesse in Italia a maggio 2020 per via della differenza di trasmissione, ci saranno dei momenti di vera tensione. Le anticipazioni raccontano che due storici protagonisti dello sceneggiato dopo essersi finalmente ricongiunti, entreranno in crisi.

Si tratta di Marcela, che non saprà più come comportarsi nei confronti del marito Matias, profondamente cambiato dopo aver trascorso ben 4 anni in prigione. Il Castaneda trascurerà la moglie e la figlia, poiché il suo obiettivo sarà quello di far valere i diritti dei dipendenti della miniera della marchesa Isabel. Ad aiutare il nipote di Raimundo a portare avanti la dura battaglia contro la de Los Visos, ci penserà Alicia Urrutia.

Quest’ultima e il fratello di Maria, essendo al comando degli scioperi dei lavoratori, finiranno per avvicinarsi ulteriormente. La figlia di Encarnacion con il suo fascino farà cadere Matias tra le sue braccia che, sempre più in disaccordo con la moglie, intraprenderà una vera e propria tresca clandestina con la collega. Intanto ci sarà un colpo di scena che coinvolgerà Francisca Montenegro, visto che dopo essere tornata a Puente Viejo in segreto si rifugerà nella tenuta di Isabel. Quest’ultima farà alloggiare la storica darklady nel padiglione de La Habana, una zona conosciuta soltanto da lei e dalla sua fidata domestica Antonita.

Don Ignacio perde le staffe, Tomas propone a Marcela di rifarsi una nuova vita con lui

La moglie di Raimundo inoltre si alleerà con la marchesa de Los Visos, che le prometterà di aiutarla a riprendersi tutto ciò che le è stato sottratto da quando non si trova più nel paese iberico. In particolare la matrona, oltre a voler riacquistare tutte le terre che erano di sua proprietà, sarà disposta a tutto per tornare a vivere a La Casona, la sua villa ormai occupata da Don Ignacio. Nel contempo l’Ulloa sarà nuovamente distante da Puente Viejo con l’obiettivo di rintracciare la moglie una volta per tutte.

Successivamente il Solozabal farà una scoperta sconvolgente su una delle sue figlie: nello specifico l’uomo d’affari perderà le staffe non appena verrà a conoscenza che Rosa e Adolfo si amano. Successivamente Tomas, dopo aver confortato per l’ennesima volta Marcela desolata a causa del marito, le chiederà di rifarsi una nuova vita la suo fianco altrove. Il fratello di Adolfo rivelerà le sue reali intenzioni alla locandiera, quando Matias pur essendo stato messo in guardia da Mauricio sarà ancora dalla parte dei lavoratori. Il Castaneda nonostante il sindaco gli dirà di poter rischiare di nuovo l’arresto, continuerà ad essere convinto che i minatori abbiano tutto il diritto di chiedere la sicurezza per non correre dei rischi.