Le dinamiche della famosa soap opera Il Paradiso delle signore, continuano ad essere interessanti. Nella puntata in onda su Rai 1 il 20 aprile 2020, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) uscirà allo scoperto quando Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) proverà un immenso dispiacere per aver deluso una sua docente. Il fratello di Angela - ormai stanco di continuare ad opprimere i suoi sentimenti - starà accanto alla giovane "venere" durante l’ennesimo momento di debolezza, per poi dichiararsi.

Il socio di Salvatore Amato sceglierà quindi di essere sincero con l’ex fidanzata di Federico, dicendole di provare qualcosa di forte per lei.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece supporterà i figli Marta (Gloria Radulescu) e Riccardo (Enrico Oetiker). Quest’ultimo conterà nuovamente sull’appoggio del padre per trovare un accordo con Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), mentre la giovane Guarnieri lascerà il tetto coniugale in modo momentaneo.

Vittorio vuole onorare la festa della Liberazione d’Italia, la Pellegrino non riesce a studiare

Nel 131° episodio della serie tv che i telespettatori vedranno lunedì 20 aprile 2020, a casa Conti una nuova giornata non comincerà per niente bene. Vittorio pur non essendo di buon umore non demorderà e si farà venire in mente una delle sue idee. Il direttore del Paradiso, dopo aver letto un articolo sul 25 aprile, racconterà alla moglie Marta ciò che hanno provato i suoi parenti durante la guerra di Liberazione.

A questo punto il cognato di Riccardo deciso ad onorare l’anniversario della Liberazione d’Italia, si confronterà con Armando. Quest’ultimo, essendo uno dei membri dell’associazione nazionale partigiani, saprà dare i giusti consigli al suo datore di lavoro per commemorare la festa nazionale della repubblica italiana. Nel contempo Roberta è affranta per non aver sostenuto un esame nel migliore dei modi e non riuscirà a studiare.

Marcello innamorato di Roberta, Marta si trasferisce dal padre

A confortare la giovane "venere" ci penserà Marcello, che approfitterà del cedimento emotivo di Roberta per dirle la verità: in particolare il fratello di Angela troverà il coraggio per confessare il proprio amore alla Pellegrino.

Successivamente Marta, sempre più stanca di continuare a litigare con il marito per avergli nascosto di seguire una cura per la fertilità, farà un gesto inaspettato. La signora Conti si trasferirà dal padre Umberto, che oltre a sostenere la figlia si dimostrerà premuroso anche nei confronti di Riccardo. Quest’ultimo sarà ancora turbato, poiché non saprà come comportarsi con Ludovica.

Per fortuna il rampollo dei Guarnieri, dopo essersi confidato ancora una volta con il padre, avrà finalmente le idee chiare su cosa fare. Il cognato di Vittorio arriverà a prendere una decisione definitiva riguardo al futuro della giovane Brancia Di Montalto e del bambino che la donna aspetta da lui.