I telespettatori della soap opera Una vita sentiranno parlare di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Dani Tatay) ancora per molto. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 riportano che la ricca ereditiera, proprio quando si sentirà pronta a rifarsi una vita al fianco dell'ex prelato e del figlio Mateo, deciderà di sacrificarsi per loro. La figlia dei marchesi di Valmez, quando il marito Eduardo Torralba scoprirà che ha intenzione di scappare da Acacias 38, sceglierà di rimanere in paese.

Lucia, ormai affranta per aver appreso di essere ad un passo dalla morte, si alleerà con Ursula Dicenta per mettere in salvo Telmo e il loro bambino, pianificandone la fuga.

Una Vita spoiler: Lucia sposata con Eduardo, Telmo è il padre di Mateo

Lucia Alvarado e Telmo Martinez, protagonisti della soap Una Vita, continueranno ad essere al centro delle storyline ancora per parecchie settimane anche dopo un salto temporale. Nelle prossime puntate italiane - già andate in onda in Spagna per la differenza temporale di messa in onda tra Tv iberica e nostrana - anche se saranno passati ben dieci anni, la bella ereditiera e l'ex parroco di Acacias 38 non smetteranno di amarsi.

Tutto avrà inizio quando la donna tornerà nel quartiere con il marito Eduardo Torralba e il figlio Mateo, e potrà contare sull'aiuto di Ursula che diventerà l'istruttrice del bambino. A questo punto, Telmo ricorrerà alla testimonianza di Padre Bartolomè per dimostrare agli abitanti di non essere colui che in passato si era impossessato del patrimonio di Lucia. Martinez, dopo aver palesato la sua innocenza, farà ritorno nella cittadina spagnola e porterà scompiglio nella vita dell'ex fidanzata.

La Alvarado, se in un primo momento farà il possibile per mantenere le distanze dall'ex sacerdote, successivamente intraprenderà una relazione clandestina con lui. Telmo, oltre a ricongiungersi con la donna più importante della sua vita, verrà a sapere di essere il padre di Mateo.

La Alvarado ha un tumore e architetta con Ursula la fuga di Telmo e del figlio

La situazione purtroppo prenderà una brutta piega quando Eduardo, dopo aver appreso dell'infedeltà della consorte, non esisterà a schiaffeggiarla facendole perdere addirittura i sensi.

Lucia, durante il ricovero in ospedale, riceverà una terribile notizia dal medico: apprenderà di avere poche settimane di vita perché le verrà diagnosticato un tumore ai polmoni.

Lucia, pur se travolta dalla disperazione, riuscirà a mantenersi lucida per dare un futuro al suo Mateo, e a tal proposito vorrà che il bimbo cresca con il vero padre. La cugina della defunta Celia farà dunque credere a Martinez di essere disposta ad abbandonare Acacias 38 con lui e il figlio, nascondendo le sue reali intenzioni. Proprio nel momento in cui l'ex ecclesiastico sarà riuscito a convincere Ursula ad aiutare lui e la sua amata ad organizzare la loro fuga, si verificherà un imprevisto.

L'anziana donna verrà messa alle strette dal perfido Eduardo e si vedrà costretta a svelargli dell'accordo preso con l'ex prelato e Lucia. Quest'ultima, dopo l'ennesima sfuriata del marito, metterà al corrente la Dicenta di essere ormai una malata terminale. Infine la Alvarado organizzerà un nuovo piano con la complicità di Ursula affinché questa volta Telmo e Mateo possano allontanarsi da Acacias 38 senza di lei.