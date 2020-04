Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dagli spoiler relativi alle puntate che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, si evince che un uomo chiamato Làzaro, dopo essere approdato a Puente Viejo con delle cattive intenzioni, tenterà di porre fine all’esistenza di Raimundo Ulloa. Fortunatamente l’ex locandiere sfuggirà da morte certa grazie all’intervento provvidenziale di Francisca Montenegro. Tomas de Los Visos invece smaschererà la madre Isabel, venendo a conoscenza del fatto che faccia parte del gruppo degli arcangeli.

Il Segreto, trame Spagna: Pablo scopre di non essere figlio di Ignacio

Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda su Antena 3 dal 13 al 17 aprile prossimi, raccontano che la notizia della gravidanza di Marta verrà accolta con entusiasmo dai parenti della giovane. Intanto Manuela conforterà Carolina quando la vedrà preoccupata per non aver ricevuto nessuna notizia da Pablo, invitandola ad avere pazienza. Ramon dirà a Marta di essere convinto che loro figlio crescerà meglio a Puente Viejo invece Pablo, dopo essere tornato, affronterà Don Ignacio dicendogli di aver scoperto che non è suo padre.

Nel contempo la marchesa Isabel sarà ancora scioccata dall’incontro avuto con Jean Pierre, il suo grande amore. Il nuovo arrivato alloggerà nel padiglione della tenuta La Habana e verrà tenuto sotto controllo da Antonita all’insaputa di Tomas e Adolfo. Quest’ultimo e il fratello si accorgeranno subito del buon umore di loro madre. In seguito Alicia condividerà le sue paure con Encarnación, invece uno sconosciuto preparerà una valigia contenente un coltello, una mappa per arrivare a Puente Viejo e una foto di Campuzano, lo scagnozzo della defunta Eulalia Castro.

Il misterioso individuo metterà piede all’ostello di Marcella alla ricerca di una stanza, e si presenterà come Lázaro, un commesso viaggiatore. Quest’ultimo, a quanto pare, sarà di ritorno nel quartiere iberico per incontrare una signora importante e attraverso il suo racconto la Del Molino non farà fatica a capire che si tratti di Francisca.

Ramon arrabbiato con Marta, Tomas smaschera la madre

Intanto Filiberto incontrerà il portavoce degli arcangeli.

Pablo spiegherà ad Ignacio che sua madre gli fece credere che fosse suo figlio, mentre in realtà il suo vero padre è un marinaio di cui non si è più sentito parlare. Nonostante ciò il giovane abbraccerà il Solozabal per averlo accolto nella sua famiglia, invece Carolina crederà che il suo amato potrebbe lasciare il paese adesso che ha scoperto la verità. Lázaro dopo aver trovato alloggio all'ostello, verrà a conoscenza tramite Onesimo di dove si trovi la casa in cui vive la Montenegro. Successivamente il capitano Huertas farà sapere a Mauricio, Filiberto, e Matias, che gli arcangeli hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco a La Puebla.

Nel frattempo Lázaro dopo essersi intrufolato nell’abitazione di Francisca, se ne andrà via frustato non appena si accorgerà che non c’è nessuno. Alicia vedrà sua madre disperata dopo essere stata in prigione da suo padre, invece Don Filiberto assicurerà che Tomas sia pronto ad unirsi all’organizzazione segreta. Pablo sorprenderà Carolina regalandole un mazzo di fiori, e con un anello le prometterà di amarla per sempre: Manuela assisterà alla scena romantica dalla porta. Ramon si scaglierà contro Marta accusandola di averlo tradito, mentre Emilia dopo essere stata in ospedale crederà che Raimundo abbia subito un attacco.

Gli arcangeli si incontreranno per il battesimo di Tomas, ma quando Filiberto chiederà al giovane di giurare il suo impegno per la morte ci sarà un forte momento di tensione, poiché uno degli uomini incappucciati si rivelerà essere la marchesa Isabel. Làzaro farà i conti con Raimundo, che lo metterà alle strette.

Francisca salva il marito e promette a Làzaro di aiutarlo a vendicare la morte di suo fratello

Tomas pur essendo perplesso manterrà la parola data agli arcangeli, invece Làzaro verrà affrontato da Francisca dopo aver tentato di uccidere l’Ulloa. La Montenegro verrà a conoscenza che colui che ha attentato alla vita di suo marito, vuole vendicare la morte del fratello Jeremías Campuzano.

La storica darklady si dirà disposta ad aiutare l’aggressore a scoprire chi ha ucciso il suo parente, proponendogli addirittura di lavorare per lei. Emilia con Matias e Marcela commenterà il battito di ciglia improvviso di suo padre. Tomas dopo aver chiesto delle spiegazioni a sua madre, cercherà di scoprire cosa sta succedendo a suo fratello dopo aver notato che si sente a disagio. Inigo seguirà Antonita per avere una risposta al suo sospetto, e scoprirà dell’esistenza del padiglione in cui Isabel ospita Jean Pierre. Alicia dopo essere stata disprezzata dagli abitanti per aver incontrato casualmente Tomas, vincerà le elezioni.

Infine Carolina e Pablo approfitteranno di ogni momento per celebrare il loro amore, invece Rosa perderà le staffe con la madre.