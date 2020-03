La soap opera Il Paradiso delle signore continua ad occupare il palinsesto di Rai 1. Le anticipazioni della puntata che il pubblico vedrà l’8 aprile 2020, dicono che Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) dopo aver appreso che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) dubita della sua fedeltà, sarà stufa di mentire. Il giovane scrittore non appena la sua fidanzata lo metterà al corrente del bacio dato a Marcello Barbieri (Pietro Masotti), si trasferirà in Svizzera per sottoporsi all’operazione che potrebbe restituirgli l’uso delle gambe.

Il fratello di Nicoletta prima di andarsene da Milano però si distaccherà dalla coinquilina di Angela e Gabriella freddamente, per la troppa delusione.

Angela Barbieri (Alessia Debandi) invece, per non far sentire a disagio Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) con la sua famiglia, deciderà di non accompagnarlo al matrimonio di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Federico parte per la Svizzera, Angela non vuole partecipare alle nozze di Adelaide

Nel 123° episodio della fortunata fiction che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 8 aprile, Marcello - dopo aver intuito che Federico ha iniziato ad avere dei sospetti su Roberta - avviserà la "venere".

In particolare quest’ultima verrà a conoscenza che il suo fidanzato. a causa di una frase ambigua di Salvatore, potrebbe aver capito che sia successo qualcosa tra lei e il giovane Barbieri mentre lui era assente. A questo punto la Pellegrino troverà il coraggio di far sapere la verità al fratello di Nicoletta, precisamente quando starà per partire per la Svizzera con l’intenzione di sottoporsi ad un nuovo delicato intervento.

Il giovane Cattaneo, quando avrà la conferma che la coinquilina di Gabriella e Angela l’ha tradito con Marcello, prenderà una drastica decisione. In particolare Federico porrà fine alla sua relazione con Roberta, e lascerà Milano senza dare nessuna spiegazione alla giovane. Nel contempo Angela è intimorita all’idea di poter fare una brutta figura durante nozze di Adelaide e Achille - anche per il fatto di appartenere a una classe sociale differente - quindi sceglierà di non prendere parte all’evento.

Armando sostituisce Laura, Umberto invita Adelaide a cena

A questo punto, Riccardo farà il possibile per convincere la propria amata a cambiare idea. A gran sorpresa nel magazzino si presenterà Ludovica, ma farà capire di non essere tornata in città per rovinare la nuova storia d’amore di Riccardo. Laura riuscirà a farsi concedere un permesso dal direttore Vittorio, con la scusa di dover portare al termine l’incarico delle uova di pasqua che le ha affidato. Il Conti sapendo che il giorno successivo al Paradiso non ci sarà nemmeno la Barbieri, con il consenso di Marta e Clelia chiederà ad Armando di occuparsi della cassa.

Per terminare, Umberto è sempre più convinto che nessuno dovrebbe fidarsi di Achille e proporrà alla cognata Adelaide di passare un’ultima serata in sua compagnia. Il Guarnieri Senior però inviterà la contessa di Sant’Erasmo a cenare nella sua villa, proprio quando il matrimonio sarà alle porte.