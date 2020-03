Sono a dir poco sorprendenti le anticipazioni degli appuntamenti italiani dello sceneggiato iberico Il Segreto, in onda su Canale 5 la prossima settimana. Francisca Montenegro (Maria Bouzas) quando apprenderà che a breve Puente Viejo verrà inondato dalle sue acque, farà rivivere ai fan della fortunata serie tv tanti momenti speciali del passato. Mentre gli abitanti prepareranno le valigie per lasciare il paese, la storica dark lady profondamente addolorata si rifugerà nei suoi ricordi, rendendo omaggio a tutti i personaggi che hanno movimentato le trame, soprattutto a Tristan e Pepa.

Carmelo ordina agli abitanti di abbandonare le proprie case, Gracia rinuncia a partire

Negli episodi della soap Il Segreto che il pubblico italiano avrà la possibilità di seguire da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020, Carmelo e Severo dopo l’avviso del tenente Cepeda non rimarranno fermi. Il Santacruz e il sindaco non appena verranno a conoscenza che tra poche ore l’intero borgo iberico si allagherà, faranno il possibile per impedire che accada la tragedia. Purtroppo i tentativi dei due amici di sempre non daranno i risultati sperati, dato che il Leal non avrà altra scelta che ordinare a tutti gli abitanti di lasciare subito le proprie case.

Nel contempo Francisca si conforterà pensando a ciò che è accaduto a La Casona in passato, invece Gracia rinuncerà a partire per l’Andalusia. Successivamente il marito di Irene cercherà di capire per quale motivo Carmelo, non appoggia la sua idea di riaprire la fabbrica specializzata nella produzione di gallette.

Francisca nostalgica del passato, il Morales salva Puente Viejo prima di morire

I cittadini di Puente Viejo saranno sempre più disperati e temeranno il peggio, quando l’acqua comincerà a raggiungere il quartiere.

A questo punto, i paesani si appresteranno ad abbandonare il paese con le lacrime agli occhi. I telespettatori invece rivedranno parecchi storici personaggi, attraverso i ricordi nostalgici della Montenegro. Nella mente di quest’ultima ci saranno Tristan, Soledad, Juan, Pepa, Mariana, Nicolas, Ramiro, e tutti coloro che ha conosciuto nella cittadina iberica. Per terminare proprio quando la fine di Puente Viejo sarà imminente, si assisterà al gesto inaspettato del sottosegretario Garcia Molares.

L’anziano uomo prima di esalare l’ultimo respiro a causa di Fernando Mesia, farà in tempo ad ordinare ai suoi uomini di bloccare l’apertura della diga. Nonostante ciò gli abitanti del paese non riusciranno a tornare alla normalità, poiché faranno i conti con un nuovo problema. In particolare il perfido figlio del defunto Olmo su tutte le furie per non essere riuscito a far scomparire il quartiere, si vendicherà provocando un terribile incendio.