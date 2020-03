Prosegue l'appuntamento con l'appassionante telenovela pomeridiana Una Vita, la TV Soap campione di ascolti su Canale 5. Gli spoiler delle puntate settimanali in onda da domenica 5 marzo a venerdì 10 aprile 2020 rivelano che Samuel Alday farà credere a Mendez che Jimeno Batan è morto a causa di Telmo Martinez. Quest'ultimo e Lucia Alvarado, invece, decideranno di sposarsi.

Telmo e Lucia vogliono sposarsi

Gli spoiler riguardanti la soap Una Vita, focalizzate sulle nuove puntate a cui il pubblico assisterà dal 5 al 10 aprile su Canale 5, raccontano che Telmo e Lucia, dopo aver fatto l'amore per la prima volta, si confronteranno per non vivere a lungo nel peccato: qui decideranno di sposarsi.

Infatti Martinez e la Alvarado, incoraggiati da Fra Bartolomè, avvieranno anche l'organizzazione per la fondazione benefica dove indirizzare il denaro dei Marchesi di Valmez. Intanto l'ossessione che Celia ha verso Milagros non farà altro che peggiorare, tanto che Felipe Alvarez Hermoso sarà chiaramente infastidito per il comportamento della moglie. Grazie all'aiuto che gli ha dato Rosina, Inigo deciderà invece di ipotecare La Deliciosa pur di salvare sua sorella Flora dalla grinfia di Andres. Fortunatamente l'usuraio, una volta avuti i soldi del riscatto, lascerà andare la giovane.

La morte di Jimeno

Nel frattempo le investigazioni di Servante per trovare la coppia di innamorati, protagonisti della missiva che ha trovato in un baule, proseguiranno più intensamente nel momento in cui Fabiana scoprirà dove potrebbe abitare la mamma di Salvadora. Nel frattempo Telmo e Lucia saranno ormai determinati a sposarsi, ragion per cui faranno sapere la bella novità a Celia e Felipe. Quest'ultimo sarà molto contento della loro scelta, tanto che inviterà sua moglie ad aiutare la cugina a preparare con cura tutta l'organizzazione del gioioso evento.

La signora Alvarez Hermoso, invece, sarà indifferente in quanto è ormai preda della sua maniacale ossessione, ovvero che i Palacios non sono in grado di curare la piccola Milagros. Samuel intanto tende una trappola a Jimeno Batan che verrà assassinato in modo misterioso proprio quando sta per ricevere il sacramento della confessione. In seguito, Alday farà finta di essere sorpreso della morte dell'usuraio davanti agli occhi della Alvarado.

Samuel fa credere a Mendez che Jimeno è morto a causa di Telmo

Servante riuscirà a scoprire l'identità di Salvadora. Intanto Lucia, seppur sentendo la preoccupazione del suo fidanzato, deciderà di assegnare proprio a lui l'amministrazione della gestione della fondazione dei Valmez e aiutare così la popolazione svantaggiata di Madrid. In questa occasione, si incomincerà a capire che Fra Bartolomè, in verità, non è così buono come cerca di mostrarsi. Samuel farà invece credere a Mendez che Batan si è suicidato perché Telmo voleva rendere note tutte le sue malefatte che quest'ultimo gli aveva rivelato, però, nel segreto del confessionale.

Poco dopo, la notizia verrà riportata dai giornali, suscitando scalpore nel quartiere di Calle Acacias. Nel frattempo per ripagare i Barbosa dei molteplici prestiti che hanno dovuto stipulare per aiutarlo, Tito sceglierà di lavorare come cameriere, anche se i suoi primi giorni saranno catastrofici. Tuttavia incoraggiato da Flora, Inigo concederà ancora altro po' di tempo all’ex pugile per imparare. Per finire, Alday metterà in guardia Lucia comunicandogli che prima o poi Martinez finirà per deluderla mostrandogli il suo vero volto.