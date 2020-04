Venerdì 10 aprile si rinnoverà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 che continua a riscuotere ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Venerdì si concluderà questa nuova settimana, decisamente ricca colpi di scena e anche questa volta non mancheranno le sorprese. Occhi puntati soprattutto sulla bella Ludovica Brancia, la quale dopo essere tornata a Milano, farà un annuncio a dir poco choc che lascerà senza parole Riccardo.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 10 aprile: Adelaide torna da Umberto

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 10 aprile, rivelano che per Adelaide arriverà il momento del fatidico viaggio di nozze con Achille Ravasi. Umberto, però, non si degnerà neppure di andarla a salutare e così sarà la contessa stessa a recarsi da lui. La donna, infatti, sostiene che tra lei e Umberto ci sia un legame e un sentimento troppo forte, che non potrà essere ignorato e messo da parte neppure adesso che lei si è sposata.

Vivranno una relazione clandestina?

Intanto Federico arriverà in Svizzera, dove di lì a poco si sottoporrà alla fatidica nuova operazione per tornare a camminare. Il giovane Cattaneo, però, continuerà a mantenere un atteggiamento freddo e distante con la sua fidanzata Roberta, dopo aver scoperto la storia del bacio. La ragazza non sa come comportarsi e di fronte al muro innalzato da Federico non potrà fare altro che sentirsi impotente.

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 10/4 in televisione, rivelano che le bugie di Laura, circa le uova di Pasqua, verranno a galla e la reazione di Vittorio non sarà per nulla positiva. L'uomo, però, farà un passo indietro nel momento in cui si metterà ad ascoltare la difficile vicenda personale della Parisi, la quale ancora oggi appare provata da quello che ha vissuto.

Ludovica confessa di essere incinta

Di fronte al racconto di Laura, Marta proverà un senso di imbarazzo: del resto la nuova venere non è l'unica persona che sta mentendo a Vittorio, dato che anche la sua amata gli sta tenendo un segreto. Marta, infatti, sta continuando a prendere quel farmaco 'miracoloso' che dovrebbe permetterle di restare incinta ma ha scelto di non dire nulla al suo amato Vittorio, del tutto ignaro di quello che sta facendo.

E poi ancora gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che Ludovica sarà protagonista di una cena speciale organizzata da Cosimo, durante la quale sarà presente anche Riccardo.

E sarà proprio in questa circostanza che la giovane Brancia confesserà di aspettare un bambino, lasciando tutti senza parole.