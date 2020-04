Ambra Angiolini sta vivendo la sua quarantena insieme a i suoi due figli Jolanda e Leonardo avuti insieme a Francesco Renga. L'attrice si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera del 4 aprile. Evidenziando come non veda l'ora di poter tornare a fare una passeggiata in centro a Brescia e di come sia impegnata per fare seguire le lezioni ai propri figli sul web. Il rapporto con l'ex compagno Francesco Renga non è conflittuale. Inoltre ha dichiarato di sentire il fidanzato Massimiliano Allegri ogni giorno al telefono.

Ambra: 'La nostra sveglia è alle 7 del mattino per prepararci per seguire le lezioni'

Ambra ha raccontato che la sveglia di famiglia suona alle 7 perché Jolanda, la figlia, ha lezione ogni giorno per sei ore al liceo linguistico. 'La prima cosa da controllare è che la connessione non sia impallata' spiega Ambra che continua dicendo che la sua giornata, come quella di tanti altri, prosegue con le pulizie di casa. Con i figli, che hanno grande spirito di adattamento alla situazione. Ha rivelato che fanno tanti giochi da tavolo e guardano moltissimi film.

Ambra ha sottolineato anche che vive abbastanza bene il periodo in quanto era già abituata a sterilizzare i camerini dei teatri dei suoi spettacoli.

È impegnata in SOStieni Brescia, una iniziativa di raccolta fondi, promossa insieme al Comune di Brescia per sostenere le famiglie in difficoltà per le situazioni legate al virus. 'Il problema - evidenzia la Angiolini - sono anche le famiglie, tanti lavoratori autonomi, artigiani e imprenditori che sono crollati nella soglia della povertà'.

Ambra: 'Con Renga il rapporto non è conflittuale. Con Max Allegri ci sentiamo ogni giorno al telefono'

Ambra ha parlato ovviamente anche del cantante Francesco Renga dal quale ha avuto i due figli e del suo attuale compagno Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus. Ha sottolineato che con Francesco Renga ci si è accordati che, in questa fase di quarantena, i figli sarebbero rimasti con lei per evitare continui passaggi tra una casa e l'altra.

Ha rimarcato che il suo rapporto con il cantante non è di conflitto, la condizione di genitori separati deve portare a comportamenti intelligenti. Si sente in maniera tradizionale al telefono con l'attuale compagno Massimiliano Allegri perché non sono molto da video chiamate. Allegri è a Livorno con padre e figlio.

Il lavoro al momento è fermo come in tanti altri settori. Ambra sostiene di non ritenere importanti gli stop a fiction e film in questo momento. Per lei il punto vero sarà capire quale sarà il mondo del dopo. Augurandosi che ci possa essere una rinnovata voglia di stupirsi e di riscoprire le piccole cose.

Sempre con un pensiero a chi il dopo purtroppo non potrà vederlo.