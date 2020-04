Il Paradiso delle signore continua a essere una delle serie televisive più seguite. Le anticipazioni della puntata che il pubblico potrà vedere su Rai 1 il 21 aprile 2020, raccontano che la vita di uno storico protagonista continuerà a essere stravolta. Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) si troverà in una difficile situazione, quando Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) non accetterà la sua proposta di voler riconoscere la paternità del bambino che aspetta da lui senza sposarla. La ricca ereditiera giocherà l’ennesima carta a suo favore, per questo motivo il fratello di Marta non avrà altra scelta che convolare a nozze con lei per non rinunciare al figlio.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), invece, precipiterà nello sconforto totale, poiché si renderà conto di non avere nessuna chance per poter tornare con la fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi).

Salvatore si sfoga con Paola e Laura, Riccardo accetta di convolare a nozze con Ludovica

Nel corso del 132esimo episodio della celebre soap, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai martedì 21 aprile 2020, Salvatore non si sarà ancora rassegnato al suo destino. Il barista siciliano, infatti, crederà di non poter fare più nulla per tornare tra le braccia della fidanzata Gabriella.

Il figlio di Agnese, non disposto a perdere la talentuosa stilista, confiderà il suo immenso dispiacere alle veneri Paola e Laura. Nel contempo Umberto continuerà ad avere un atteggiamento insolito, visto che sarà sempre più protettivo nei confronti dei suoi figli. Il Guarnieri senior accetterà di aiutare Riccardo a riconciliarsi con Ludovica, cercando di convincere la giovane a trasferirsi nella sua villa.

Purtroppo quest’ultima rimarrà ferma nella sua posizione, visto che non vorrà che il fratello di Marta faccia da padre a loro figlio senza però sposarla. Il nipote di Adelaide, di fronte all’ennesimo rifiuto della Brancia di Montalto, si vedrà costretto a cedere. In particolare, il cognato di Vittorio accetterà di diventare il marito di Ludovica entro un mese, per consentirle di portare avanti la sua gravidanza in segreto.

Roberta rassicurata dalla sua docente, Lidia ritrova Armando

Nel frattempo Roberta riceverà una sorpresa inaspettata al Paradiso: nel negozio più lussuoso di Milano metterà piede Lidia Barone, la docente della Pellegrino. Quest’ultima verrà rassicurata dalla sua insegnante, che la spronerà a non arrendersi, nonostante l’esame che ha sostenuto di recente non sia andato bene. In seguito Marta e il marito Vittorio saranno ancora ai ferri corti, invece Lidia rimarrà sorpresa quando rivedrà dopo tanto tempo Armando. I due si conoscono poiché in tempo di guerra hanno condiviso alcune battaglie partigiane insieme.

Per finire la Pellegrino e Laura, decise a far tornare il sereno tra Salvatore e Gabriella, organizzeranno un incontro tra i due a loro insaputa.