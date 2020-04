Uno storico protagonista della soap opera Una vita durante le puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana si troverà in una brutta situazione. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso che, dopo essere stato accusato di abusi da Laura, cadrà in una trappola ordita dalla moglie Genoveva Salmeron. A causa di quest'ultima, l'avvocato godrà di una pessima reputazione tra gli abitanti di Acacias 38, visto che sembrerà fuori controllo dopo l'ennesima discussione in pubblico con la consorte.

Una Vita, trame Spagna: Genoveva sfratta Felipe, Camino e Anabel sempre più vicine

Nel corso delle puntate della soap Una Vita in onda sull'emittente televisiva spagnola La 1 TVE dal 13 al 17 aprile, Laura con le lacrime agli occhi dirà a Genoveva di aver subito abusi da Felipe. La Salmeron non crederà al marito che negherà tutto e lo caccerà via di casa. I vicini, da quel momento, cominceranno a parlare male dell'avvocato, soprattutto quando la dark lady confermerà di essere stata tradita dal marito.

Felicia, dopo aver fatto delle ricerche su Marcos, gli chiederà per quale motivo ha deciso di rimanere in paese. Bellita si organizzerà con le amiche per intrattenere José per tutto il giorno, mentre Antonito riceverà l'approvazione dei compaesani dopo aver comunicato che si lancerà in politica.

Felicia, dopo aver notato che Anabel e Camino si stanno avvicinando sempre di più, chiederà spiegazioni a sua figlia.

Al contempo, Servante riuscirà a convincere Fabiana a fingersi sua moglie per consentirgli di partecipare al concorso pensionistico.

Laura deciderà di andarsene dal quartiere per non dare scandalo, mentre Marcos rivelerà a Felicia di essere tornato per lei. Genoveva e Felipe continueranno ad essere ai ferri corti, invece il francese Jacques apprenderà che Susana ha fatto avere il cameo a Rosina.

La Salmeron si intrufola in casa del marito, il ritorno di Izem

Armando non accetterà la proposta di Antonito e gli impedirà di entrare in politica, convinto che non sia adatto a questo mondo. La Salmeron si impossesserà di un biglietto scritto da Marcia dopo essersi introdotta furtivamente nell'appartamento del marito. A questo punto, Velasco pianificherà la strategia di difesa in tribunale con Genoveva.

Izem, il principe di origine marocchina, farà ritorno in paese e comunicherà a Liberto di essere disposto a pagare una cifra più alta per poter "acquistare" Casilda. Ildefonso e Camino, pur avendo vissuto un momento di complicità, saranno ancora piuttosto distanti.

José si mostrerà ormai stanco di Bellita e delle sue iniziative. Felipe, dopo essersi scontrato in strada con Genoveva e Velasco, leggerà una missiva di Marcia. L'avvocato, convinto che la brasiliana sia morta a causa di sua moglie, la affronterà e le loro urla attireranno le attenzioni di Marcelina.

Camino capirà che Ildefonso non ha dormito con lei nemmeno durante la prima notte di nozze perché le nasconde qualcosa. In effetti, quest'ultimo ostacolerà l'amicizia della moglie con Anabel, servendosi dell'aiuto della suocera Felicia.

Cinta è incinta, Alvarez Hermoso screditato dai cittadini per colpa della moglie

Antonito comunicherà ai familiari di essersi iscritto ad un partito differente da quello del padre. Fabiana verrà a sapere che lei e Servante non potranno di certo vincere il concorso pensionistico perché è necessario che i partecipanti, oltre ad essere sposati, abbiano dei figli. José finalmente affronterà Bellita e le dirà che preferisce condurre una vita più tranquilla.

Laura, dopo essersi allontanata da Acacias 38, andrà a far visita a Lorenza, la sorella malata. Genoveva s'incontrerà nuovamente con Velasco e gli chiederà di ordire un piano contro Felipe.

Quest'ultimo perderà le staffe nei confronti della moglie dopo aver ricevuto un'altra lettera di Marcia.

Nel frattempo, Felicia farà in modo che salti un incontro di Anabel e Camino, mentre Ildefonso scoprirà che sua moglie è ancora in contatto con Maite. I Dominguez apprenderanno con gioia la notizia della gravidanza di Cinta. Nel frattempo, Antonito e Ramon non litigheranno pur essendo ormai dei rivali in politica.

Infine, i vicini assisteranno ad una vivace discussione tra Genoveva e Felipe: quest'ultimo, a causa delle macchinazioni della moglie, verrà giudicato come un uomo folle e violento.

Di conseguenza, quando farà ritorno a casa, l'avvocato riceverà una convocazione.