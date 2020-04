Il Paradiso delle Signore continuerà ad appassionare gli italiani anche durante le puntate del fine settimana. Gli spoiler del nuovo appuntamento, in programma il 9 aprile su Rai 1, rivelano che Adelaide di Sant'Erasmo diventerà la moglie di Achille Ravasi dopo un incontro passionale con Umberto. Agnese Amato, invece, preferirà aiutare Laura Parisi, che dare una mano in sartoria a Gabriella Rossi, la sua ex nuora.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile: le nozze di Adelaide ed Achille

Adelaide e Umberto saranno gli assoluti protagonisti della puntata di giovedì 9 aprile de Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni annunciano che il commendatore inviterà la contessa ad una cena all'insegna del romanticismo. Qui i due cognati dimostreranno di provare ancora una cocente attrazione l'uno per l'altra. Infatti, non riusciranno a tenere a bada i propri istinti, tanto da trascorrere una notte di fuoco. Cosa farà ora la Sant'Erasmo, deciderà di annullare le nozze con il losco Achille?

Purtroppo, la donna continuerà nella sua volontà di diventare la signora Ravasi, tanto da annunciarlo al padre di Riccardo.

A tal proposito, il fratello di Marta annullerà la sua partecipazione al matrimonio, se poi non cambiasse idea all'ultimo momento. I telespettatori, infatti, assisteranno alle nozze tra Adelaide e Achille, che in questo modo spererà di risollevare i suoi conti in rosso. Ma ecco, che la Sant'Erasmo deciderà di vedere Umberto prima di partire per il viaggio di nozze.

Tensioni tra Marcello e Salvatore in caffetteria

Attimi di tensione alla caffetteria. Salvatore, infatti, avrà talmente i nervi alle stelle da litigare con Marcello davanti ai clienti del Circolo. Il figlio della signora Amato dimostrerà di non aver dimenticato la fidanzata, tanto da morire di gelosia nei confronti di Cosimo. Il Barbieri, invece, accuserà il suo socio in affari di aver provocato l'allontanamento tra Roberta e Federico.

A tal proposito, il figlio del ragionier Cattaneo mostrerà segni di irascibilità per l'avvicinarsi del suo intervento in Svizzera. Il giovane, infatti, temerà che anche questa volta l'operazione non sia risolutiva per le sue condizioni di salute.

Agnese aiuta Laura con le uova di Pasqua

Le trame de Il Paradiso delle Signore, raccontano che al grande magazzino ci sarà un gran fermento per l'avvicinarsi delle Feste Pasquali. In questa occasione, Laura dovrà impegnare tutta sé stessa per realizzare le 100 uova di cioccolato per l'esigente clientela. Un impegno, che si rivelerà più arduo del previsto, nonostante la sua abilità di pasticcera professionista.

Agnese, a questo punto, correrà in aiuto della Parisi, offrendole la sua spaziosa cucina per confezionare i tanti dolcetti. Di conseguenza, Armando prenderà il suo posto in cassa, tanto da conquistare tutti con la sua bravura e serietà sul lavoro.

Cosimo corre in soccorso di Gabriella

Nel frattempo, i rapporti tra Agnese e Gabriella saranno sempre più tesi. La donna di vecchio stampo rimprovererà la sua ex nuova di non essere riuscita a ricucire lo strappo con il figlio, diventato troppo possessivo. La signora Amato, infatti, si rifiuterà di aiutare la Rossi nei particolari lavori di sartoria, tanto da metterla in crisi.

Fortunatamente l'arrivo di Cosimo la salverà dai guai.