La soap opera de Il Paradiso delle Signore annuncia importanti novità per la puntata, che inaugurerà la settimana dal 6 al 10 aprile. La trama del nuovo appuntamento, trasmesso il 6 aprile su Rai 1, rivela che Agnese Amato chiuderà i rapporti con Gabriella Rossi a causa di suo figlio Salvatore. Ludovica Brancia di Montalto, invece, farà ritorno a Milano per presenziare alle nozze di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore puntata 6 aprile: Agnese non vuole lavorare accanto a Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla nuova puntata in programma lunedì 6 aprile 2020 su Rai 1, rivelano che ci saranno grandi colpi di scena.

In particolar modo, tutti gli occhi saranno puntati sul rapporto tra Gabriella e Salvatore, ormai in grave crisi. La Rossi ed il figlio della signora Amato, infatti, decideranno di intraprendere un'altra strada, visto che i problemi sono per entrambi invalicabili. Tutto questo, porterà a dei grattacapi sul lavoro per Agnese e la stilista. La madre di Salvatore, infatti, si sentirà sempre più in difficoltà a lavorare nel laboratorio con l'ex nuora. Per questo motivo, la signora chiederà a Vittorio di poter confezionare gli abiti del grande magazzino a casa sua, in modo da poter stare lontano dalla ragazza, che sta causando molto dolore a suo figlio.

Silvia e Clelia unite per salvare Luciano

Stando agli spoiler della soap opera italiana, si evince che tutti gli amati personaggi de Il Paradiso delle Signore si accingeranno a festeggiare la Santa Pasqua. Per questo motivo, Don Saverio darà la benedizione alla casa di Vittorio e Marta. In seguito, i due si getteranno a capofitto nella loro agenda ricca di impegni di lavoro. Nel corso della puntata, inoltre, sarà dato spazio alla strana alleanza sorta tra Silvia e Clelia.

La Cattaneo e la Calligaris, infatti, uniranno le forze per impedire a Luciano di finire in un brutto giro di usura. Proprio, il ragioniere deciderà di far operare Federico in Svizzera, tanto da avere intenzione di rivolgersi ad uno strozzino.

Adelaide invita Ludovica al suo matrimonio con Achille

Nel frattempo, Adelaide tratterà con molta superficialità suo nipote e la nuova fidanzata Angela. Inoltre, la contessa di Sant'Erasmo arriverà addirittura ad invitare Ludovica al suo matrimonio con il losco uomo d'affari Achille Ravasi.

Ma ecco, che la Brancia di Montalto si rifiuterà di tornare a Milano per partecipare al grande evento, se poi non cambiasse idea. Un ritorno, che lascerà tutti molto stupiti. Infine, Laura invaderà il lussuoso grande magazzino con tante uova di cioccolata preparate con le sue mani, in quanto ha intenzione di regalarle alle sue colleghe in occasione delle festività pasquali.