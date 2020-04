Impreviste scelte avverranno nella puntata di martedì 14 aprile 2020 della soap Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni raccontano che Ludovica, dopo la proposta di Riccardo giudicata da lei inammissibile, finirà per prendere una decisione che lo lascerà senza fiato.

Intanto, Cosimo inizierà ad avere uno strano sospetto su Ludovica. Il ragazzo proverà a mettere in difficoltà la giovane, ma sarà messo con le spalle al muro. La sofferenza di Angela sarà insostenibile. La notizia della gravidanza di Ludovica ha distrutto il suo sogno d'amore.

Tuttavia, il destino a volte gioca brutti scherzi. Di seguito, la trama dell'episodio.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di martedì 14 aprile su Rai 1

Nell'episodio della soap in programma per martedì 14 aprile, il magazzino sarà in fermento per la presentazione della nuova collezione di bikini ispirati al tema dello sbarco sulla Luna. Gabriella ha tre proposte che sottoporrà a Vittorio e solo una di esse lo convincerà a pieno.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Armando passerà del tempo con il piccolo Carletto, visto che Clelia gli affiderà per qualche ora il bimbo.

Carlo aiuterà Rocco ad imparare i tempi verbali, dando vita ad un divertente siparietto.

Il sospetto di Cosimo

E se Ludovica non fosse incinta? Questo è ciò che penserà Cosimo, certo che la Brancia possa aver finto la sua dolce attesa per incastrare Riccardo. Nella puntata di martedì de Il Paradiso delle Signore 4, il Guarnieri Jr informerà il padre della delicata situazione, dicendogli che la ex fidanzata non ha accettato la sua proposta di riconoscere il bambino.

Cosimo non perderà tempo per lanciare la frecciatina alla giovane che, inviperita, gli metterà sotto il naso le analisi che confermano il suo stato. A quel punto, il Bergamini non potrà fare altro che andarsene con la coda tra le gambe.

Sorpresa non gradita per Paola, che si troverà davanti il suo ex fidanzato. Inutile dire che Franco, vedendoli insieme in caffetteria, darà spettacolo con una scenata in piena regola di gelosia.

L'inaspettata decisione di Ludovica martedì 14/04 de Il Paradiso delle Signore 4

Riccardo proverà a rassicurare Angela sul fatto che ama solo lei, ma la Barbieri soffrirà troppo nel pensare che il suo fidanzato diventerà padre di un bimbo di un'altra donna.

Intanto, Marta verrà a sapere della gravidanza di Ludovica e ne resterà scioccata. Ciò non le impedirà di continuare ad assumere di nascosto le fiale per rimanere incinta, sapendo a quali rischi potrebbe andare incontro.

Infine, nella puntata di martedì 14 aprile della soap opera Il Paradiso delle Signore 4, Ludovica comunicherà a Riccardo di aver preso una decisione drastica sul bambino che porta in grembo.

Di cosa si tratterà? Lo sapremo presto.