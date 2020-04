La soap opera Il Paradiso delle signore, che tutti i giorni tiene compagnia ad un vastissimo pubblico di affezionati spettatori, chiuderà in anticipo rispetto al previsto. La quarta stagione della serie, ormai diventato un appuntamento quotidiano, doveva andare avanti fino alla fine di maggio, ma data la delicata situazione che sta vivendo il nostro Paese con la sospensione e la chiusura momentanea dei vari set, si è optato per la chiusura anticipata al prossimo venerdì 24 aprile, quando andrà in onda l'ultima puntata della stagione.

Chiude prima Il Paradiso delle signore: ultima puntata il 24 aprile su Rai 1

Nel dettaglio, infatti, da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus nel nostro Paese il set della soap Il Paradiso delle signore è stato chiuso, così come quelli di altre soap in onda non soltanto nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo.

Una scelta dettata dal fatto che bisognava rispettare le regole dettate dal Governo e così in queste settimane la Rai è andata avanti con la messa in onda delle puntate che erano state già girate prima che scoppiasse l'emergenza.

Tuttavia gli episodi in magazzino sono quasi finiti: il prossimo 24 aprile, infatti, andrà in onda l'ultima puntata a disposizione e sarà l'ultima di questa stagione. La soap quindi saluterà il suo pubblico in netto anticipo rispetto al previsto, ma i fan possono stare tranquilli perché tornerà nella prossima stagione televisiva.

Gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore, infatti, non hanno interrotto la scrittura delle nuove puntate della soap che è stata riconfermata nella prossima stagione televisiva. Dopo i tentennamenti dello scorso anno, i vertici di Rai Fiction hanno scelto di ridare fiducia a questo prodotto che ha conquistato il gradimento del pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia.

Ottimi ascolti per Il Paradiso delle signore: dal 27/4 in onda le repliche della quarta stagione

Dal 27 aprile in poi, però, ecco che al posto degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore torneranno in onda le repliche delle puntate di questa quarta stagione, così i fan non si sentiranno soli.

In attesa di vedere in onda l'ultima puntata di questa stagione, in programma il 24 aprile, va detto che quest'anno gli ascolti della soap sono nettamente cresciuti e ormai la media si è stabilizzata sulla soglia dei due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 15 e il 17%.

Nel corso delle ultime settimane, data la presenza di una platea ancora più vasta davanti al piccolo schermo, gli ascolti de Il Paradiso sono cresciuti ancora di più e la serie ha toccato anche picchi di 2.8 milioni al giorno.